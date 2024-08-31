Министр обороны возразил, что увольнение Олещука связано с катастрофой F-16

Рустем Умеров (Фото: Министерство обороны)

Увольнение командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николая Олещука не связано с катастрофой истребителя F-16. Об этом в интервью CNN сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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Комментируя отставку Олещука, глава Минобороны возразил, что она связана с гибелью одного из лучших украинских летчиков во время крушения истребителя F-16 26 августа.

"Я бы, пожалуй, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса, на данном этапе я бы их не связывал", – сказал Умеров.

30 августа президент Владимир Зеленский уволил Олещука с должности командующего ВС ВСУ. Глава государства не озвучил причину, но объявляя об этом решении, заявил о необходимости беречь личный состав.

29 августа 2024 года Воздушные силы сообщили, что 26 августа во время отражения атаки со стороны РФ погиб летчик Алексей Месь. CNN со ссылкой на осведомленный источник утверждал, что погибший руководил истребителем F-16.

Генштаб ВСУ писал, что с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, он потерпел крушение, а летчик погиб.

30 августа Олещук впервые прокомментировал авиакатастрофу истребителя F-16. Он обратился к депутату Безуглой, утверждавшей, что самолет мог быть сбит "дружественным огнем" украинского ПВО, назвав ее "основным ньюзмейкером вражеской пропаганды".

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