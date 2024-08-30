Зеленский уволил командующего Воздушными силами Олещука

Николай Олещук (Фото: Воздушные силы ВСУ)

30 августа президент Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николая Олещука. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

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"Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины", — говорится в документе.

Зеленский в вечернем видеообращении рассказал, что решил заменить командующего ВС ВСУ.

"Я безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам противовоздушной обороны. Всем, кто действительно сражается для Украины – для результата. И это нужно так же на командном уровне – мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав. Беречь всех наших воинов", — заявил Зеленский.

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