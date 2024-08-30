Зеленський звільнив командувача Повітряних сил Олещука. Тимчасовим в.о. буде Кривоножко

Микола Олещук (Фото: Повітряні сили ЗСУ)

30 серпня президент Володимир Зеленський звільнив командувача Повітряних сил Збройних Сил України Миколу Олещука. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

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"Звільнити Олещука Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних сил Збройних Сил України", – йдеться в документі.

Зеленський у вечірньому відеозверненні розповів, що вирішив замінити командувача ПС ЗСУ.

"Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків протиповітряної оборони. Усім, хто дійсно бʼється для України – для результату. І це потрібно так само на командному рівні – ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів", – заявив Зеленський.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що до тимчасового виконання обов’язків командувача ПС допущено генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка. До цього він обіймав посаду командувача повітряного командування "Центр".

Кривоножко – український воєначальник, генерал-лейтенант ЗСУ. З 2006 до 2008 року проходив службу на посаді командира 114 бригади тактичної авіації. У 2015 році Кривоножка призначили командувачем повітряного командування "Центр". У 2023 році Зеленський надав йому звання Героя України.

29 серпня 2024 року Повітряні сили ЗСУ повідомили, що 26 серпня під час відбиття масованої ракетно-дронової атаки з боку РФ загинув український льотчик Олексій Месь. CNN із посиланням на обізнане джерело стверджувало, що загиблий керував винищувачем F-16.

Генштаб ЗСУ писав, що з одним з літаків було втрачено звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, він зазнав катастрофи, а льотчик загинув.

30 серпня Олещук вперше прокоментував авіакатастрофу винищувача F-16. Він звернувся до депутатки Безуглої, яка стверджувала, що літак міг бути збитий "дружнім вогнем" української ППО, назвавши її "основним ньюзмейкером ворожої пропаганди".

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