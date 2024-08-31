Міністр оборони заперечив, що звільнення Олещука пов’язане з катастрофою F-16
Звільнення командувача Повітряних сил Збройних Сил України Миколи Олещука не пов’язане з катастрофою винищувача F-16. Про це в інтерв’ю CNN повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
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Коментуючи відставку Олещука, очільник Міноборони заперечив, що вона пов’язана із загибеллю одного з кращих українських льотчиків під час катастрофи винищувача F-16 26 серпня.
"Я б, мабуть, сказав, що це ротація. Це два окремих питання, на даному етапі я б їх не пов’язував", – сказав Умєров.
30 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Олещука з посади командувача ПС ЗСУ. Глава держави не озвучив причину, але оголошуючи про це рішення, заявив про необхідність берегти особовий склад.
- 29 серпня 2024 року Повітряні сили повідомили, що 26 серпня під час відбиття атаки з боку РФ загинув льотчик Олексій Месь. CNN із посиланням на обізнане джерело стверджувало, що загиблий керував винищувачем F-16.
- Генштаб ЗСУ писав, що з одним з літаків було втрачено звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, він зазнав катастрофи, а льотчик загинув.
- 30 серпня Олещук вперше прокоментував авіакатастрофу винищувача F-16. Він звернувся до депутатки Безуглої, яка стверджувала, що літак міг бути збитий "дружнім вогнем" української ППО, назвавши її "основним ньюзмейкером ворожої пропаганди".
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