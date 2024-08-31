Міністр оборони заперечив, що звільнення Олещука пов’язане з катастрофою F-16

Рустем Умєров (Фото: Міністерство оборони)

Звільнення командувача Повітряних сил Збройних Сил України Миколи Олещука не пов’язане з катастрофою винищувача F-16. Про це в інтерв’ю CNN повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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Коментуючи відставку Олещука, очільник Міноборони заперечив, що вона пов’язана із загибеллю одного з кращих українських льотчиків під час катастрофи винищувача F-16 26 серпня.

"Я б, мабуть, сказав, що це ротація. Це два окремих питання, на даному етапі я б їх не пов’язував", – сказав Умєров.

30 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Олещука з посади командувача ПС ЗСУ. Глава держави не озвучив причину, але оголошуючи про це рішення, заявив про необхідність берегти особовий склад.

29 серпня 2024 року Повітряні сили повідомили, що 26 серпня під час відбиття атаки з боку РФ загинув льотчик Олексій Месь. CNN із посиланням на обізнане джерело стверджувало, що загиблий керував винищувачем F-16.

Генштаб ЗСУ писав, що з одним з літаків було втрачено звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, він зазнав катастрофи, а льотчик загинув.

30 серпня Олещук вперше прокоментував авіакатастрофу винищувача F-16. Він звернувся до депутатки Безуглої, яка стверджувала, що літак міг бути збитий "дружнім вогнем" української ППО, назвавши її "основним ньюзмейкером ворожої пропаганди".

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