У Байдена відмовилися спрямувати до України спеціалістів для обслуговування F-16 – WSJ

Як пише WSJ, в адміністрації президента США стурбовані тим, що Пентагон не має адекватних планів реагування, якщо підрядники зазнають нападу в Україні

F-16 (Ілюстративне фото: EPA)

Адміністрація президента США Джо Байдена відхилила пропозицію спрямувати американських підрядників до України для обслуговування західної військової техніки, зокрема винищувачів F-16, через "занепокоєння щодо безпеки". Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на знайомих із дискусією неназваних офіційних осіб США.

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За їхніми словами, Рада національної безпеки розглянула пропозицію про спрямування цивільних підрядників до України для обслуговування F-16 та іншої зброї, але розвідувальна спільнота та інші визнали це "занадто ризикованим наразі". Натомість є надія, що європейські країни візьмуть на себе більше – і, можливо, всю відповідальність за обслуговування F-16.

"Розвідувальна спільнота висловила занепокоєння з приводу перспективи того, що Росія націлиться на американських підрядників в Україні", – сказав американський чиновник.

У матеріалі йдеться, що адміністрація Байдена не виключила відправлення американських підрядників до України в майбутньому, але найближчим часом вони туди не приїдуть.

"Це те, що ми розглядаємо, але не ухвалили ніяких рішень", – сказав Шон Саветт, головний речник Ради національної безпеки.

Водночас, за даними WSJ, деякі чиновники в Пентагоні підтримали відправлення американських підрядників, однак Байден та його радник з національної безпеки Джейк Салліван були стурбовані тим, що Пентагон не має адекватних планів реагування, якщо ці люди зазнають нападу.

Як наголосили у WSJ, обслуговування бойових літаків може виявитися вирішальним для оборони України і без цивільних підрядників, які ремонтуватимуть і замінюватимуть запчастини, буде важко забезпечувати експлуатацію західної авіації.

4 серпня Зеленський повідомив, що винищувачі F-16 вже в Україні й використовуються військовими. Кількість не озвучив, але пізніше запевнив, що їх в українському небі буде більше.

26 серпня під час масованої ракетної атаки РФ Україна вперше використала F-16 для відбиття нападу. Того дня у повітряному бою загинув льотчик одного із винищувачів F-16 Олексій Месь (Moonfish).

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