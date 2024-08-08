Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знала – отримати винищувачі F-16 можливо й світ має для цього силу. Він запевнив – їх буде більше. Президент опублікував відео, у якому підбиті підсумки української роботи задля досягнення убезпечення неба над країною.

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"Закрити небо чи дати літаки Україна просила партнерів із першого дня повномасштабного російського вторгнення", – написав Зеленський.

У відео зазначили, що шлях до F-16 був завдовжки у "сотні звернень, зустрічей та перемовин, безліч телефонних дзвінків та розмов". Україна переконувала лідерів та суспільну думку в країнах-партнерах.

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Також у відео наголосили, що те, що робиться зазвичай впродовж чотирьох-п'яти років – українцям вдалося зробити за один.

F-16 (Фото: Telegram Володимира Зеленського)

Зеленський акцентував – Україна знала, що це можливо, а світ має на це силу.

"Заради цієї мети ми об’єднали політичну, дипломатичну та військову роботу. Поступово, крок за кроком, нам вдалося досягти результату. Літаки F-16 уже в українському небі. І їх буде ще більше!" – наголосив глава держави.

F-16 (Фото: Telegram Володимира Зеленського)

31 липня агенція Bloomberg першою повідомила, що Україна отримала від союзників першу партію багатоцільових винищувачів F-16. На той момент Україна офіційно не підтверджувала отримання F-16.

4 серпня 2024 року президент офіційно повідомив про отримання Україною перших F-16. Заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв розповів, що перші F-16, які Україна отримала від західних партнерів – сучасна модифікація з новітньою авіонікою та радарами.

5 січня 2024 року повідомлялося, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 до Данії та близько 50 осіб у період із березня до вересня 2024 року для навчання українських льотчиків.

29 березня бельгійський уряд схвалив виділення Україні близько 100 млн євро в межах "авіаційної коаліції": кошти підуть на обслуговування винищувачів F-16.

6 травня міністерка оборони Нідерландів повідомила, що країна планує розпочати відправлення винищувачів F-16 до України восени, слідом за Данією, яка поставить їх влітку.

24 травня стало відомо, що перша група бойових пілотів з України завершила навчання на винищувачах F-16, яке проходило в США. А у липні Politico писало, що демократи закликали Пентагон розширити навчання українських льотчиків винищувачів F-16.

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