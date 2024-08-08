Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина знала – получить истребители F-16 возможно и мир имеет для этого силу. Он заверил – их будет больше. Президент опубликовал видео, в котором подведены итоги украинской работы для достижения безопасности неба над страной.

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"Закрыть небо или дать самолеты Украина просила партнеров с первого дня полномасштабного российского вторжения", – написал Зеленский.

В видео отметили, что путь к F-16 был длиной в "сотни обращений, встреч и переговоров, множество телефонных звонков и разговоров". Украина убеждала лидеров и общественное мнение в странах-партнерах.

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Также в видео отметили, что то, что делается обычно в течение четырех-пяти лет – украинцам удалось сделать за один год.

F-16 (Фото: Telegram Владимира Зеленского)

Зеленский акцентировал – Украина знала, что это возможно, а мир имеет на это силу.

"Ради этой цели мы объединили политическую, дипломатическую и военную работу. Постепенно, шаг за шагом, нам удалось достичь результата. Самолеты F-16 уже в украинском небе. И их будет еще больше!" – подчеркнул глава государства.

F-16 (Фото: Telegram Владимира Зеленского)

31 июля агентство Bloomberg первым сообщило, что Украина получила от союзников первую партию многоцелевых истребителей F-16. В тот момент Украина официально не подтверждала получение F-16.

4 августа 2024 года президент официально сообщил о получении Украиной первых F-16. Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев рассказал, что первые F-16, которые Украина получила от западных партнеров, – современная модификация с новейшей авионикой и радарами.

5 января 2024 года сообщалось, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 года для обучения украинских летчиков.

29 марта бельгийское правительство одобрило выделение Украине около 100 млн евро в рамках "авиационной коалиции": средства пойдут на обслуживание истребителей F-16.

6 мая министр обороны Нидерландов сообщила, что страна планирует начать отправку истребителей F-16 в Украину осенью, вслед за Данией, которая поставит их летом.

24 мая стало известно, что первая группа боевых пилотов из Украины завершила обучение на истребителях F-16, которое проходило в США. А в июле Politico писало, что демократы призвали Пентагон расширить обучение украинских пилотов истребителей F-16.

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