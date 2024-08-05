"Мы сделали возможным то, что было нашей амбицией": Зеленский показал фото F-16

F-16 (Фото: Telegram Владимира Зеленского)

Президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии истребителей F-16, которые получили украинские Силы обороны.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Мы сделали возможным то, что было нашей амбицией, нашей оборонной потребностью, а теперь F-16 – действительно реальность, реальность в нашем небе", – подчеркнул он.

F-16 (Фото: Telegram Владимира Зеленского)

Накануне Зеленский акцентировал, что количества самолетов F-16 и обученных летчиков пока недостаточно — и государство ожидает дополнительных истребителей от партнеров, а украинские пилоты и инженеры продолжают учиться и тренироваться.

F-16 (Фото: Telegram Владимира Зеленского)

31 июля агентство Bloomberg сообщило, что Украина получила от союзников первую партию многоцелевых истребителей F-16.

The Telegraph заявило, что в настоящее время F-16 используются Украиной только для противовоздушной обороны – этого не отрицали в Воздушных силах.

В тот момент Украина официально не подтверждала получение F-16. Представитель Белого дома советовал обращаться к украинской стороне относительно подтверждения получения самолетов.

Читайте также: Экс-министр обороны Британии о передаче F-16: Ключевой момент против Су-35