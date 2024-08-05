"Мы сделали возможным то, что было нашей амбицией": Зеленский показал фото F-16
Президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии истребителей F-16, которые получили украинские Силы обороны.
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"Мы сделали возможным то, что было нашей амбицией, нашей оборонной потребностью, а теперь F-16 – действительно реальность, реальность в нашем небе", – подчеркнул он.
Накануне Зеленский акцентировал, что количества самолетов F-16 и обученных летчиков пока недостаточно — и государство ожидает дополнительных истребителей от партнеров, а украинские пилоты и инженеры продолжают учиться и тренироваться.
- 31 июля агентство Bloomberg сообщило, что Украина получила от союзников первую партию многоцелевых истребителей F-16.
- The Telegraph заявило, что в настоящее время F-16 используются Украиной только для противовоздушной обороны – этого не отрицали в Воздушных силах.
- В тот момент Украина официально не подтверждала получение F-16. Представитель Белого дома советовал обращаться к украинской стороне относительно подтверждения получения самолетов.
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