"Ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією": Зеленський показав фото F-16
F-16 (Фото: Telegram Володимира Зеленського)

Президент Володимир Зеленський опублікував світлини винищувачів F-16, які отримали українські Сили оборони.

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"Ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою, а тепер F-16 – це справді реальність, реальність у нашому небі", – наголосив він. 

F-16 (Фото: Telegram Володимира Зеленського)
F-16 (Фото: Telegram Володимира Зеленського)

Напередодні Зеленський акцентував, що кількості літаків F-16 та навчених льотчиків наразі недостатньо — і держава очікує на додаткові винищувачі від партнерів, а українські пілоти й інженери продовжують навчатися та тренуватися. 

F-16 (Фото: Telegram Володимира Зеленського)
F-16 (Фото: Telegram Володимира Зеленського)

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Володимир Зеленськийвійнавійськова допомогаF-16