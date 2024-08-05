"Ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією": Зеленський показав фото F-16

31 липня агенція Bloomberg повідомила, що Україна отримала від союзників першу партію багатоцільових винищувачів F-16

F-16 (Фото: Telegram Володимира Зеленського)

Президент Володимир Зеленський опублікував світлини винищувачів F-16, які отримали українські Сили оборони.

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"Ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою, а тепер F-16 – це справді реальність, реальність у нашому небі", – наголосив він.

F-16 (Фото: Telegram Володимира Зеленського)

Напередодні Зеленський акцентував, що кількості літаків F-16 та навчених льотчиків наразі недостатньо — і держава очікує на додаткові винищувачі від партнерів, а українські пілоти й інженери продовжують навчатися та тренуватися.

F-16 (Фото: Telegram Володимира Зеленського)

31 липня агенція Bloomberg повідомила, що Україна отримала від союзників першу партію багатоцільових винищувачів F-16.

The Telegraph заявило, що наразі F-16 використовуються Україною лише для протиповітряної оборони – цього не заперечили у Повітряних силах.

На той момент Україна офіційно не підтверджувала отримання F-16. Представник Білого дому радив звертатися до української сторони щодо підтвердження отримання літаків.

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