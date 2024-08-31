У Байдена отказались отправить в Украину специалистов для обслуживания F-16 – WSJ

Как пишет WSJ, в администрации Байдена обеспокоены, что у Пентагона нет адекватных планов реагирования, если подрядчики подвергнутся нападению

F-16 (Skлюстративные фото: EPA)

Администрация президента США Джо Байдена отклонила предложение направить американских подрядчиков в Украину для обслуживания западной военной техники, в том числе истребителей F-16, из-за "обеспокоенности насчет безопасности". Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с дискуссией неназванных официальных лиц США.

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По их словам, Совет национальной безопасности рассмотрел предложение о направлении гражданских подрядчиков в Украину для обслуживания F-16 и другого оружия, но разведывательное сообщество и другие признали это "слишком рискованным". Но есть надежда, что европейские страны возьмут на себя больше – и, возможно, всю ответственность за обслуживание F-16.

"Разведывательное сообщество выразило обеспокоенность по поводу перспективы того, что Россия нацелится на американских подрядчиков в Украине", – сказал американский чиновник.

В материале сказано, что администрация Байдена не исключила отправки американских подрядчиков в Украину в будущем, но в ближайшее время они туда не приедут.

"Это то, что мы рассматриваем, но не приняли никаких решений", – сказал Шон Саветт, главный спикер Совета национальной безопасности.

При этом, по данным WSJ, некоторые чиновники в Пентагоне поддержали отправку американских подрядчиков, однако Байден и его советник по национальной безопасности Джейк Салливан были обеспокоены тем, что у Пентагона нет адекватных планов реагирования, если эти люди подвергнутся нападению.

Как отметили в WSJ, обслуживание боевых самолетов может оказаться решающим для обороны Украины, и без гражданских подрядчиков, которые будут ремонтировать и заменять запчасти, будет трудно обеспечивать эксплуатацию западной авиации.

4 августа Зеленский сообщил, что истребители F-16 уже в Украине и используются военными. Количество не озвучил, но позже заверил, что их в украинском небе будет больше.

26 августа во время массированной ракетной атаки РФ Украина впервые использовала F-16 для отражения нападения. В тот день в воздушном бою погиб летчик одного из истребителей F-16 Алексей Месь (Moonfish).

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