Сирський: Льотчик F-16 Олексій Месь у день загибелі збив дві російські ракети

Олексій Месь (Фото: Facebook)

Український льотчик Олексій (Moonfish) Месь у день своєї загибелі зміг збити на винищувачі F-16 дві російські ракети та атакував третю. Про це в інтерв'ю CNN розповів головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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Головком нагадав, що зараз спеціальна комісія Міноборони проводить розслідування для з'ясування всіх факторів, які призвели до катастрофи.

"Але перед цим я хочу сказати: пілот, який загинув, збив дві ракети, і він просто атакував, переслідуючи третю крилату ракету, використовуючи бортове озброєння", – заявив Сирський.

Він додав, що результати розслідування будуть опубліковані найближчим часом. 27 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що під час масованої атаки РФ, яку вона здійснила 26 серпня, Повітряні сили вперше використали винищувачі F-16.

29 серпня 2024 року Повітряні сили повідомили, що 26 серпня під час відбиття атаки з боку РФ загинув льотчик Олексій Месь.

Генштаб ЗСУ писав, що з одним з літаків було втрачено звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, він зазнав катастрофи, а льотчик загинув.

30 серпня вже колишній командувач Повітряних сил Олещук прокоментував авіакатастрофу винищувача F-16. Він звернувся до депутатки Безуглої, яка стверджувала, що літак міг бути збитий "дружнім вогнем" української ППО, назвавши її "основним ньюзмейкером ворожої пропаганди".

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