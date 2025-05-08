Малюк, Мадяр и Петриченко получили звание Героя Украины
Василий Малюк (Фото: СБУ)

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины главе Службы безопасности Украины Василию Малюку, Роберту (Мадяру) Бровди и десятке других военнослужащих. Соответствующие указы появились на сайте главы государства.

Указом №288/2025 звание Героя присвоено Роберту Бровди, известному по позывному "Мадьяр". В июне 2022 года, находясь на Херсонском направлении, он создал отдельное подразделение аэроразведки "Птахи Мадяра".

Указом №299/2025 звание Героя Украины присвоено начальнику СБУ Василию Малюку.

Также звание Героя Украины присвоено сержанту 59 отдельной мотопехотной бригады (теперь — штурмовая бригада беспилотных систем) Павлу Петриченко, погибшему в прошлом году. На сайте ОП соответствующий указ появился под номером 298/2025.

Указом №297/2025 Зеленский наградил званием Героя командира тактической группы "Карпатской Сечи" Анатолия Тегзу, погибшего 14 июля 2023 года. Во время последнего боя, перед смертью, он спас побратима и командира смежного подразделения.

Кроме того, звание Героя Украины присвоено таким военнослужащим:

Владимиру Тодору (посмертно), указ №295/2025;

Сергею Рощину, указ №294/2025;

Павлу Розлачу, указ №293/2025;

Игорю Пархоменко, указ №292/2025;

Андрею Кияненко, указ №291/2025;

Александру Кандаурову, указ №290/2025;

Александру Гарану, указ №289/2025;

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