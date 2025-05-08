Малюк, Мадяр и Петриченко получили звание Героя Украины

11 указов о присвоении звания Героя Украины опубликованы на сайте Офиса президента 8 мая

Василий Малюк (Фото: СБУ)

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины главе Службы безопасности Украины Василию Малюку, Роберту (Мадяру) Бровди и десятке других военнослужащих. Соответствующие указы появились на сайте главы государства.

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Указом №288/2025 звание Героя присвоено Роберту Бровди, известному по позывному "Мадьяр". В июне 2022 года, находясь на Херсонском направлении, он создал отдельное подразделение аэроразведки "Птахи Мадяра".

Указом №299/2025 звание Героя Украины присвоено начальнику СБУ Василию Малюку.

Также звание Героя Украины присвоено сержанту 59 отдельной мотопехотной бригады (теперь — штурмовая бригада беспилотных систем) Павлу Петриченко, погибшему в прошлом году. На сайте ОП соответствующий указ появился под номером 298/2025.

Указом №297/2025 Зеленский наградил званием Героя командира тактической группы "Карпатской Сечи" Анатолия Тегзу, погибшего 14 июля 2023 года. Во время последнего боя, перед смертью, он спас побратима и командира смежного подразделения.

Кроме того, звание Героя Украины присвоено таким военнослужащим:

→ Владимиру Тодору (посмертно), указ №295/2025;

→ Сергею Рощину, указ №294/2025;

→ Павлу Розлачу, указ №293/2025;

→ Игорю Пархоменко, указ №292/2025;

→ Андрею Кияненко, указ №291/2025;

→ Александру Кандаурову, указ №290/2025;

→ Александру Гарану, указ №289/2025;

14 марта 2025 года Зеленский подписал указы о награждении более 300 военных государственными наградами.

17 марта президент присвоил звание Героя Украины летчику Александру (Мунфиш) Месю, разбившемуся на истребителе F-16 в августе 2024 года.

12 апреля звание Героя Украины получил еще один летчик, майор Павел Иванов.