Пилот F-16 Павел Иванов получил звание Героя Украины посмертно
Павел Иванов (Фото: Instagram / Libkos)

Военный летчик, майор Павел Иванов получил звание Героя Украины посмертно. Соответствующий указ президента Владимира Зеленского появился на сайте главы государства.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Иванову Павлу Ивановичу – майору (посмертно)", – говорится в документе.

ДОПОЛНЕНО. В Офисе президента добавили, что звание майора также было присвоено Иванову посмертно согласно приказу командования Воздушных сил ВСУ.

Накануне Воздушные силы сообщили, что Иванов погиб 12 апреля во время выполнения боевого задания на самолете F-16.

Президент пообещал "сильный и меткий" ответ на трагедию.

Погибшему военному было 26 лет.

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