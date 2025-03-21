Воздушные силы призвали украинцев не публиковать видео с авиацией, которые могут помочь РФ

Особую угрозу представляют записи пролета военной авиации в прифронтовых районах, в частности речь идет об истребителях F-16

F-16 Воздушных сил ВСУ (Иллюстративный фото: Telegram Владимира Зеленского)

Воздушные силы ВСУ призвали украинцев не распространять видео с украинской авиацией, которые могут способствовать россиянам в атаке.

Некоторые публикации с пролетами боевой авиации, выложенные в соцсетях, могут "существенно помочь" оккупантам – даже несколько секунд видео в открытом доступе могут стать важными разведывательными данными для РФ, подчеркнули военные.

"Пилоты Воздушных сил ежедневно героически выполняют боевые задачи в прифронтовых районах, где чрезвычайно высок риск от вражеских ракет класса "воздух-воздух" и средств противовоздушной обороны противника", – отметили в ВС.

Захватчики могут использовать любую информацию о местах базирования, маршрутах пролетов или маневрах для уничтожения украинских пилотов, отметили в сообщении.

При этом особую угрозу представляют видеозаписи пролета военной авиации в прифронтовых районах (в частности истребителей F-16) с указанием геолокации, примечательными ориентирами или объектами, акцентировали военные.

В качестве примера Воздушные силы привели скриншот из видео, записанный в Сумах, на котором зафиксированы военный самолет и здания:

Скриншот Воздушных сил