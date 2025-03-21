Воздушные силы призвали украинцев не публиковать видео с авиацией, которые могут помочь РФ
Воздушные силы ВСУ призвали украинцев не распространять видео с украинской авиацией, которые могут способствовать россиянам в атаке.
Некоторые публикации с пролетами боевой авиации, выложенные в соцсетях, могут "существенно помочь" оккупантам – даже несколько секунд видео в открытом доступе могут стать важными разведывательными данными для РФ, подчеркнули военные.
"Пилоты Воздушных сил ежедневно героически выполняют боевые задачи в прифронтовых районах, где чрезвычайно высок риск от вражеских ракет класса "воздух-воздух" и средств противовоздушной обороны противника", – отметили в ВС.
Захватчики могут использовать любую информацию о местах базирования, маршрутах пролетов или маневрах для уничтожения украинских пилотов, отметили в сообщении.
При этом особую угрозу представляют видеозаписи пролета военной авиации в прифронтовых районах (в частности истребителей F-16) с указанием геолокации, примечательными ориентирами или объектами, акцентировали военные.
В качестве примера Воздушные силы привели скриншот из видео, записанный в Сумах, на котором зафиксированы военный самолет и здания:
- 20 марта Воздушные силы ВСУ получили новую партию истребителей F-16.
- Ранее оккупанты заявили о якобы сбивании украинского F-16 над Сумской областью, но это опровергли президент Зеленский и Воздушные силы.