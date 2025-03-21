Повітряні сили закликали українців не поширювати відео з авіацією, які можуть допомогти росіянам
F-16 Повітряних сил ЗСУ (Ілюстративне фото: Telegram Володимира Зеленського)

Повітряні сили ЗСУ закликали українців не поширювати відео з українською авіацією, які можуть сприяти росіянам у здійсненні атак.

Деякі публікації з прольотами бойової авіації, викладені у соцмережах, можуть "суттєво допомогти" окупантам – навіть "декілька секунд" відео у відкритому доступі можуть стати важливими розвідувальними даними для РФ, наголосили військові.

"Пілоти Повітряних сил щодня героїчно виконують бойові завдання в прифронтових районах, де є надзвичайно високий ризик від ворожих ракет класу "повітря-повітря" та засобів протиповітряної оборони противника", – зауважили у ПС.

Загарбники можуть використати будь-яку інформацію про місця базування, маршрути прольотів чи маневри для знищення українських пілотів, зазначили у повідомленні.

Водночас особливу загрозу становлять відеозаписи прольоту військової авіації у прифронтових районах (зокрема винищувачів F-16) з вказанням геолокації, примітними орієнтирами або об'єктами, акцентували військові.

Як приклад таких записів Повітряні сили навели скриншот з відео, записаного у Сумах, на якому зафіксовані військовий літак та будівлі:

Скриншот Повітряних сил
Скриншот Повітряних сил
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