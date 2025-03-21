Повітряні сили закликали українців не поширювати відео з авіацією, які можуть допомогти росіянам
Повітряні сили ЗСУ закликали українців не поширювати відео з українською авіацією, які можуть сприяти росіянам у здійсненні атак.
Деякі публікації з прольотами бойової авіації, викладені у соцмережах, можуть "суттєво допомогти" окупантам – навіть "декілька секунд" відео у відкритому доступі можуть стати важливими розвідувальними даними для РФ, наголосили військові.
"Пілоти Повітряних сил щодня героїчно виконують бойові завдання в прифронтових районах, де є надзвичайно високий ризик від ворожих ракет класу "повітря-повітря" та засобів протиповітряної оборони противника", – зауважили у ПС.
Загарбники можуть використати будь-яку інформацію про місця базування, маршрути прольотів чи маневри для знищення українських пілотів, зазначили у повідомленні.
Водночас особливу загрозу становлять відеозаписи прольоту військової авіації у прифронтових районах (зокрема винищувачів F-16) з вказанням геолокації, примітними орієнтирами або об'єктами, акцентували військові.
Як приклад таких записів Повітряні сили навели скриншот з відео, записаного у Сумах, на якому зафіксовані військовий літак та будівлі:
- 20 березня Повітряні сили ЗСУ отримали нову партію винищувачів F-16.
- Раніше окупанти заявили про нібито збиття українського F-16 над Сумською областю, але це спростували президент Зеленський та Повітряні сили.