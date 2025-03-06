Бельгія перенесла постачання F-16 в Україну на 2026 рік: прем'єр назвав причину

Зазначається, що відтермінування пов'язане із тим, що країна ще не отримала літаки F-35

Володимир Зеленський та Барт де Вевер (Фото: x.com/Bart_DeWeve)

Бельгія перенесла початок постачання винищувачів F-16 Україні на 2026 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Барт де Вевер перед самітом ЄС у Брюсселі, передають Європейська правда та VRT news.

Він не виключив, що запчастини до винищувачів можуть надходити вже цього року, однак самі літаки почнуть постачати вже наступного року.

За словами прем'єра, затримка пов'язана із тим, що Бельгія все ще чекає нові літаки F-35, які мають замінити винищувачі F-16. Коли країна очікує прибуття нових літаків — Де Вевер не уточнив.

"Ми вже готуємо пілотів. Є також механіки, ми забезпечимо запасними частинами. І я не виключаю, що в цьому році F-16 поїдуть до Києва або до України. Але це вже буде більше для запчастин. Однак наступного року ми також надамо літаки, які будуть боєздатними", – сказав він.

Зазначається, що перед самітом прем'єр Бельгії зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Він зазначив, що подякував Де Веверу за рішення передати Україні винищувачі.

"Подякував уряду та всім бельгійцям за надану допомогу, зокрема за рішення передати літаки F-16. Цінуємо ці сильні кроки для захисту українських життів", – написав президент у соцмережі.