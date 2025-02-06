Окрім перших Mirage Україна отримала нові F-16 від Нідерландів

F-16 (Ілюстративне фото: Міноборони Нідерландів)

Окрім перших французьких винищувачів Mirage Україна також отримала нові літаки F-16 від Нідерландів. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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"Ці сучасні бойові машини вже в Україні й незабаром розпочнуть виконання бойових завдань, посилюючи нашу оборону та здатність ефективно протистояти російській агресії", – зазначив він.

Посадовець не повідомив точну кількість літаків. Перші багатоцільові винищувачі F-16 від Нідерландів були поставлені в Україну у жовтні 2024-го. У липні країна погодила передання 24 таких літаків Україні.

Умєров додав, що Україна продовжує системну роботу разом із партнерами, щоб у неї ставало більше сучасної бойової авіації.

Вранці 6 лютого очільник оборонного відомства Франції Себастьян Лекорню повідомив, що Україна отримала перші винищувачі Mirage. Йдеться про Mirage 2000-5 – модернізовану експортну версію винищувача, що почала створюватися у 1989 році.

У жовтні 2024 року Лекорню повідомляв, що бойові літаки будуть модернізовані новим обладнанням: йшлося про ракети "повітря-земля" та посилення системи радіоелектронної боротьби.