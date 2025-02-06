Помимо первых Mirage Украина получила новые F-16 от Нидерландов
Помимо первых французских истребителей Mirage Украина также получила новые самолеты F-16 от Нидерландов. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
"Эти современные боевые машины уже в Украине и вскоре приступят к выполнению боевых задач, усиливая нашу оборону и способность эффективно противостоять российской агрессии", – отметил он.
Чиновник не сообщил точное количество самолетов. Первые многоцелевые истребители F-16 от Нидерландов были поставлены в Украину в октябре 2024 года. В июле страна согласовала передачу 24 таких самолетов Украине.
Умеров добавил, что Украина продолжает системную работу вместе с партнерами, чтобы у нее становилось больше современной боевой авиации.
- Утром 6 февраля глава оборонного ведомства Франции Себастьен Лекорню сообщил, что Украина получила первые истребители Mirage. Речь идет о Mirage 2000-5 – модернизированной экспортной версии истребителя, которая начала создаваться в 1989 году.
- В октябре 2024 года Лекорню сообщал, что боевые самолеты будут модернизированы новым оборудованием: речь шла о ракетах "воздух-земля" и усилении системы радиоэлектронной борьбы.