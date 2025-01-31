Умєров заявив, що у 2025-му Україна очікує на нову партію F-16 від Нідерландів

Нідерланди – серед лідерів підтримки України, і їхня допомога суттєво зросла у 2024-му, наголосив Рустем Умєров

Зустріч в Гаазі (Фото: Міноборони)

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся у Гаазі з очільником оборонного відомства Нідерландів Рубеном Брекельмансом, вони обговорили постачання Україні винищувачів F-16. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

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Умєров зазначив, що Нідерланди – серед лідерів підтримки України, і їхня допомога суттєво зросла у 2024-му, також є домовленості на поточний рік.

"Пріоритет – програма F-16. Очікуємо на передачу чергової партії літаків у 2025-му, продовжуємо навчання пілотів, інженерного та технічного складу", – наголосив глава Міноборони.

За його словами, Нідерланди відіграють ключову роль у Коаліції Повітряних сил, підтримуючи розвиток української авіаційної інфраструктури та спроможностей.

Також серед пріоритетів – дрони. На зустрічі сторони скоординували розподіл раніше анонсованих 400 млн євро, а також підготовку спільних проєктів щодо далекобійних можливостей.

"На порядку денному також артилерійські боєприпаси, ППО, ракети-перехоплювачі. Нідерланди чітко розуміють наші потреби та готові допомагати. Окремо – індустріальна взаємодія. Наступний логічний крок – розвиток спільних оборонних підприємств, які зміцнять спроможності наших армій", – додав Умєров.

Він акцентував, що сторони синхронізували плани надходження допомоги, її ефективне застосування на полі бою та підтримку операцій.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони