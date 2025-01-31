Умєров заявив, що у 2025-му Україна очікує на нову партію F-16 від Нідерландів
Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся у Гаазі з очільником оборонного відомства Нідерландів Рубеном Брекельмансом, вони обговорили постачання Україні винищувачів F-16. Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Умєров зазначив, що Нідерланди – серед лідерів підтримки України, і їхня допомога суттєво зросла у 2024-му, також є домовленості на поточний рік.
"Пріоритет – програма F-16. Очікуємо на передачу чергової партії літаків у 2025-му, продовжуємо навчання пілотів, інженерного та технічного складу", – наголосив глава Міноборони.
За його словами, Нідерланди відіграють ключову роль у Коаліції Повітряних сил, підтримуючи розвиток української авіаційної інфраструктури та спроможностей.
Також серед пріоритетів – дрони. На зустрічі сторони скоординували розподіл раніше анонсованих 400 млн євро, а також підготовку спільних проєктів щодо далекобійних можливостей.
"На порядку денному також артилерійські боєприпаси, ППО, ракети-перехоплювачі. Нідерланди чітко розуміють наші потреби та готові допомагати. Окремо – індустріальна взаємодія. Наступний логічний крок – розвиток спільних оборонних підприємств, які зміцнять спроможності наших армій", – додав Умєров.
Він акцентував, що сторони синхронізували плани надходження допомоги, її ефективне застосування на полі бою та підтримку операцій.
- 6 жовтня 2024 року Міноборони Нідерландів повідомило, що перші багатоцільові винищувачі F-16 уже поставлені в Україну.
- 19 листопада повідомлялося, що Данія передала Україні шість F-16, на черзі ще 13 винищувачів.
- 7 грудня Зеленський заявив, що Данія передала ЗСУ другу партію літаків.