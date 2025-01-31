Умеров заявил, что в 2025-м Украина ожидает новую партию F-16 от Нидерландов
Министр обороны Рустем Умеров встретился в Гааге с главой оборонного ведомства Нидерландов Рубеном Брекельмансом, они обсуждались поставки Украине истребителей F-16. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Умеров отметил, что Нидерланды – среди лидеров поддержки Украины, и их помощь существенно выросла в 2024-м, также есть договоренности на текущий год.
"Приоритет – программа F-16. Ожидаем передачи очередной партии самолетов в 2025-м, продолжаем обучение пилотов, инженерного и технического состава", – подчеркнул глава Минобороны.
По его словам, Нидерланды играют ключевую роль в Коалиции Воздушных сил, поддерживая развитие украинской авиационной инфраструктуры и возможностей.
Также среди приоритетов – дроны. На встрече стороны скоординировали распределение ранее анонсированных 400 млн евро, а также подготовку совместных проектов по дальнобойным возможностям.
"На повестке дня также артиллерийские боеприпасы, ПВО, ракеты-перехватчики. Нидерланды четко понимают наши потребности и готовы помогать. Отдельно – индустриальное взаимодействие. Следующий логический шаг – развитие совместных оборонных предприятий, которые укрепят возможности наших армий", – добавил Умеров.
Он подчеркнул, что стороны синхронизировали планы поступления помощи, ее эффективное применение на поле боя и поддержку операций.
- 6 октября 2024 года Минобороны Нидерландов сообщило, что первые многоцелевые истребители F-16 уже поставлены в Украину.
- 19 ноября сообщалось, что Дания передала Украине шесть F-16 , на очереди еще 13 истребителей.
- 7 декабря Зеленский заявил, что Дания передала ВСУ вторую партию самолетов.