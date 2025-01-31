Умеров заявил, что в 2025-м Украина ожидает новую партию F-16 от Нидерландов

Нидерланды – среди лидеров поддержки Украины, и их помощь существенно выросла в 2024-м, отметил Рустем Умеров

Встреча в Гааге (Фото: Минобороны)

Министр обороны Рустем Умеров встретился в Гааге с главой оборонного ведомства Нидерландов Рубеном Брекельмансом, они обсуждались поставки Украине истребителей F-16. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Умеров отметил, что Нидерланды – среди лидеров поддержки Украины, и их помощь существенно выросла в 2024-м, также есть договоренности на текущий год.

"Приоритет – программа F-16. Ожидаем передачи очередной партии самолетов в 2025-м, продолжаем обучение пилотов, инженерного и технического состава", – подчеркнул глава Минобороны.

По его словам, Нидерланды играют ключевую роль в Коалиции Воздушных сил, поддерживая развитие украинской авиационной инфраструктуры и возможностей.

Также среди приоритетов – дроны. На встрече стороны скоординировали распределение ранее анонсированных 400 млн евро, а также подготовку совместных проектов по дальнобойным возможностям.

"На повестке дня также артиллерийские боеприпасы, ПВО, ракеты-перехватчики. Нидерланды четко понимают наши потребности и готовы помогать. Отдельно – индустриальное взаимодействие. Следующий логический шаг – развитие совместных оборонных предприятий, которые укрепят возможности наших армий", – добавил Умеров.

Он подчеркнул, что стороны синхронизировали планы поступления помощи, ее эффективное применение на поле боя и поддержку операций.

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны