Україна отримала нову партію винищувачів F-16

Володимир Зеленський заявив, що в Україну прилетіли "кілька літаків"

Винищувач F-16 (Фото: Sebastien Nogier/EPA)

Повітряні сили Збройних Сил України отримали нову партію винищувачів F-16. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час Zoom-брифінгу для журналістів, передає РБК-Україна.

"Додаткові F-16 прилетіли в Україну. Росіяни брешуть, що вони щось там збили, нічого вони не збили. А хороша новина – кілька літаків F-16 прилетіли в Україну", – сказав Зеленський.

Раніше Центр протидії дезінформації повідомив, що інформація про збиття літака F-16 над Сумською областю не відповідає дійсності. Цей фейк поширюють ворожі Telegram-канали.