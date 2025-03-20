Україна отримала нову партію винищувачів F-16
Повітряні сили Збройних Сил України отримали нову партію винищувачів F-16. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час Zoom-брифінгу для журналістів, передає РБК-Україна.
"Додаткові F-16 прилетіли в Україну. Росіяни брешуть, що вони щось там збили, нічого вони не збили. А хороша новина – кілька літаків F-16 прилетіли в Україну", – сказав Зеленський.
Раніше Центр протидії дезінформації повідомив, що інформація про збиття літака F-16 над Сумською областю не відповідає дійсності. Цей фейк поширюють ворожі Telegram-канали.
- 6 лютого 2025 року повідомлялося, що окрім перших Mirage Україна отримала нові F-16 від Нідерландів.
- 6 березня стало відомо, що Бельгія перенесла початок постачання винищувачів F-16 Україні на 2026 рік.