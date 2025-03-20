Украина получила новую партию истребителей F-16
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины получили новую партию истребителей F-16. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время Zoom-брифинга для журналистов, передает РБК-Украина.
"Дополнительные F-16 прилетели в Украину. Россияне врут, что они что-то там сбили, ничего они не сбили. А хорошая новость – несколько самолетов F-16 прилетели в Украину", – сказал Зеленский.
Ранее Центр противодействия дезинформации сообщил, что информация о сбивании самолета F-16 над Сумской областью не соответствует действительности. Этот фейк распространяют вражеские Telegram-каналы.
- 6 февраля 2025 года сообщалось, что кроме первых Mirage Украина получила новые F-16 от Нидерландов.
- 6 марта стало известно, что Бельгия перенесла начало поставок истребителей F-16 Украине на 2026 год.