Украина получила новую партию истребителей F-16

Владимир Зеленский заявил, что в Украину прилетели "несколько самолетов"

Истребитель F-16 (Фото: Sebastien Nogier/EPA)

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины получили новую партию истребителей F-16. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время Zoom-брифинга для журналистов, передает РБК-Украина.

"Дополнительные F-16 прилетели в Украину. Россияне врут, что они что-то там сбили, ничего они не сбили. А хорошая новость – несколько самолетов F-16 прилетели в Украину", – сказал Зеленский.

Ранее Центр противодействия дезинформации сообщил, что информация о сбивании самолета F-16 над Сумской областью не соответствует действительности. Этот фейк распространяют вражеские Telegram-каналы.