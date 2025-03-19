Воздушные силы опровергли фейк россиян об уничтожении F-16 над Сумской областью

Пилоты F-16 19 марта в очередной раз успешно отработали по оккупантам, заявил Юрий Игнат

Истребитель (Иллюстративное фото: Jakub Kaczmarczyk/EPA)

Информация об уничтожении самолета F-16 Воздушных сил Вооруженных Сил Украины над Сумской областью не соответствует действительности. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны, ссылаясь на данные ВС.

В ЦПД заявили, что информация о якобы сбивании украинского истребителя – фейк российской пропаганды. Ложь распространяют вражеские Telegram-каналы.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат написал, что российские пропагандисты снова "сбили" украинский самолет.

По его словам, отряды российского диктатора Владимира Путина "накормлены".

Он добавил, что пилоты F-16 сегодня [19 марта] в очередной раз успешно отработали по оккупантам.

"И так каждый день, боевая работа продолжается. Горжусь нашими пилотами", – отметил Игнат.

В сентябре 2024 года ресурсы РФ распространяли информацию о якобы потере украинскими силами четырех истребителей F-16. В ЦПД заявили, что это фейк.

20 января 2025 года Минобороны Дании опровергло заявление российских пропагандистов о якобы убитом датском инструкторе F-16 в Кривом Роге.