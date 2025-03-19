Повітряні сили спростували фейк росіян про збиття F-16 над Сумською областю
Інформація про збиття літака F-16 Повітряних сил Збройних Сил України над Сумською областю не відповідає дійсності. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони, посилаючись на дані ПС.
В ЦПД заявили, що інформація про нібито збиття українського винищувача – фейк російської пропаганди. Брехню поширюють ворожі Telegram-канали.
Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат написав, що російські пропагандисти знову "збили" український літак.
За його словами, загони російського диктатора Володимира Путіна "нагодовані".
Він додав, що пілоти F-16 сьогодні [19 березня] вчергове успішно відпрацювали по окупантах.
"І так щодня, бойова робота триває. Пишаюсь нашими пілотами", – зазначив Ігнат.
- У вересні 2024 року ресурси РФ поширювали інформацію про нібито втрату українськими силами чотирьох винищувачів F-16. В ЦПД заявили, що це фейк.
- 20 січня 2025 року Міноборони Данії спростувало заяву російських пропагандистів про нібито вбитого данського інструктора F-16 у Кривому Розі.