Повітряні сили спростували фейк росіян про збиття F-16 над Сумською областю

Винищувач (Ілюстративне фото: Jakub Kaczmarczyk/EPA)

Інформація про збиття літака F-16 Повітряних сил Збройних Сил України над Сумською областю не відповідає дійсності. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони, посилаючись на дані ПС.

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В ЦПД заявили, що інформація про нібито збиття українського винищувача – фейк російської пропаганди. Брехню поширюють ворожі Telegram-канали.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат написав, що російські пропагандисти знову "збили" український літак.

За його словами, загони російського диктатора Володимира Путіна "нагодовані".

Він додав, що пілоти F-16 сьогодні [19 березня] вчергове успішно відпрацювали по окупантах.

"І так щодня, бойова робота триває. Пишаюсь нашими пілотами", – зазначив Ігнат.

У вересні 2024 року ресурси РФ поширювали інформацію про нібито втрату українськими силами чотирьох винищувачів F-16. В ЦПД заявили, що це фейк.

20 січня 2025 року Міноборони Данії спростувало заяву російських пропагандистів про нібито вбитого данського інструктора F-16 у Кривому Розі.