Російські ресурси і Шарій запустили фейк про нібито втрату Україною чотирьох F-16
Ресурси РФ, зокрема підозрюваний у державній зраді проросійський блогер Анатолій Шарій, поширюють інформацію про нібито втрату українськими силами чотирьох винищувачів F-16. Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони заявив, що це фейк.
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Зокрема, вищезгадані ресурси поширюють дезінформацію щодо нібито втрати літаків унаслідок "неочікуваного ракетного удару" Росії 26 вересня.
Ця інформація подається без ніяких підтверджень або конкретних фактів, наголосили у ЦПД.
"Такі повідомлення є черговим фейком, спрямованим на маніпуляцію громадською думкою. Це вигадка, створена для посилення наративу щодо "неефективності" західних літаків", – заявили в ЦПД і нагадали, що фейки про збиття F-16 російська пропаганда почала поширювати ще до появи винищувачів в Україні.
- У ніч проти 26 вересня Росія запустила по Києву й області понад 15 дронів, 10 з них вдалося збити. Атака тривала п'ять годин.
- Також росіяни вночі вчергове вгатили КАБами по Запоріжжю: відомо про вісьмох поранених.
- Частина Івано-Франківська залишилася без світла через російську атаку.
- Загалом РФ запустила вночі по Україні 78 ударних дронів, 66 із них вдалося збити.