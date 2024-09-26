Російські ресурси і Шарій запустили фейк про нібито втрату Україною чотирьох F-16

У Центрі протидії дезінформації заявили, що дані про нібито втрату чотирьох західних літаків – російська вигадка

Бойові винищувачі F-16 на навчаннях Air Defender 2023, США (Фото: EPA-EFE - RONALD WITTEK)

Ресурси РФ, зокрема підозрюваний у державній зраді проросійський блогер Анатолій Шарій, поширюють інформацію про нібито втрату українськими силами чотирьох винищувачів F-16. Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони заявив, що це фейк.

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Зокрема, вищезгадані ресурси поширюють дезінформацію щодо нібито втрати літаків унаслідок "неочікуваного ракетного удару" Росії 26 вересня.

Ця інформація подається без ніяких підтверджень або конкретних фактів, наголосили у ЦПД.

"Такі повідомлення є черговим фейком, спрямованим на маніпуляцію громадською думкою. Це вигадка, створена для посилення наративу щодо "неефективності" західних літаків", – заявили в ЦПД і нагадали, що фейки про збиття F-16 російська пропаганда почала поширювати ще до появи винищувачів в Україні.