Российские ресурсы и Шарий запустили фейк о якобы потере Украиной четырех F-16
Ресурсы РФ, в том числе подозреваемый в государственной измене пророссийский блогер Анатолий Шарий, распространяют информацию о якобы потере украинскими силами четырех истребителей F-16. Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны заявил, что это фейк.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
В частности, вышеупомянутые ресурсы распространяют дезинформацию о якобы потере самолетов в результате "неожиданного ракетного удара" России 26 сентября.
Эта информация подается без каких-либо подтверждений или конкретных фактов, подчеркнули в ЦПД.
"Такие сообщения являются очередным фейком, направленным на манипуляцию общественным мнением. Это вымысел, созданный для усиления нарратива о "неэффективности" западных самолетов", – заявили в ЦПД и напомнили, что фейки о сбивании F-16 российская пропаганда начала распространять еще до появления их в Украине.
- В ночь на 26 сентября Россия запустила по Киеву и области более 15 дронов, 10 из них удалось сбить. Атака продолжалась пять часов.
- Также россияне ночью в очередной раз ударили КАБами по Запорожью: известно о восьми раненых.
- Часть Ивано-Франковска осталась без света из-за российской атаки.
- В общей сложности РФ запустила ночью по Украине 78 ударных дронов, 66 из них удалось сбить.