Российские ресурсы и Шарий запустили фейк о якобы потере Украиной четырех F-16

В Центре противодействия дезинформации заявили, что данные о якобы потере четырех западных самолетов – российская выдумка

Боевые истребители F-16 на учениях Air Defender 2023, США (Фото: EPA-EFE - RONALD WITTEK)

Ресурсы РФ, в том числе подозреваемый в государственной измене пророссийский блогер Анатолий Шарий, распространяют информацию о якобы потере украинскими силами четырех истребителей F-16. Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны заявил, что это фейк.

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В частности, вышеупомянутые ресурсы распространяют дезинформацию о якобы потере самолетов в результате "неожиданного ракетного удара" России 26 сентября.

Эта информация подается без каких-либо подтверждений или конкретных фактов, подчеркнули в ЦПД.

"Такие сообщения являются очередным фейком, направленным на манипуляцию общественным мнением. Это вымысел, созданный для усиления нарратива о "неэффективности" западных самолетов", – заявили в ЦПД и напомнили, что фейки о сбивании F-16 российская пропаганда начала распространять еще до появления их в Украине.