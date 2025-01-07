Украинский пилот F-16 сбил шесть российских ракет за один вылет. Это первый такой случай

Инцидент произошел во время массированной атаки врага на Украину 13 декабря 2024 года

F-16 (Фото: EРА)

Пилот истребителя F-16 украинских Воздушных сил сбил шесть российских ракет во время боевого вылета, когда враг совершал массированную атаку на Украину. Этот случай стал беспрецедентным, сообщил временный исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

"По результатам объективного контроля имеем стопроцентное подтверждение факта, что впервые в истории в противовоздушном бою американский истребитель F-16 сбивает шесть крылатых ракет, две из них авиационной пушкой. И делает это украинец", – написал он.

Отмечается, что инцидент произошел во время массированной атаки противника 13 декабря 2024 года. Для уничтожения вражеских воздушных целей пилот использовал четыре ракеты класса "воздух – воздух" и авиационную пушку.

"Первыми в ход пошли ракеты с большей дальностью, затем летчику пришлось сблизиться до двух миль, чтобы применить ракеты малого радиуса действия", – рассказал Игнат.

По словам пилота, он подлетел ко второй паре, захватил ракеты, увидел, что от них "фонит российским РЭБом, но это им не очень помогло".

"Первый пуск – цель сбита, второй – тоже", – сказал военный.

Игнат отметил, что сбивать воздушные цели авиационной пушкой в США пилоты учились исключительно на тренажерах, однако украинский пилот совершил это в условиях реальных боевых действий.