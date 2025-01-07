Український пілот F-16 збив шість російських ракет за один виліт. Це перший такий випадок

Інцидент стався під час масованої атаки ворога на Україну 13 грудня 2024 року

F-16 (Фото: EРА)

Пілот винищувача F-16 українських Повітряних сил збив шість російських ракет під час бойового вильоту, коли ворог здійснював масовану атаку на Україну. Цей випадок став безпрецедентним, повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління комунікацій командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.

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"За результатами об’єктивного контролю маємо стовідсоткове підтвердження факту, що вперше в історії у протиповітряному бою американський винищувач F-16 збиває шість крилатих ракет, дві з них — авіаційною гарматою. І робить це — українець", – написав він.

Зазначається, що інцидент стався під час масованої ворожої атаки 13 грудня 2024 року. Для знищення ворожих повітряних цілей пілот використав чотири ракети класу "повітря – повітря" та авіаційну гармату.

"Першими у хід пішли ракети із більшою дальністю, потім льотчику довелося зблизитися до близько двох миль, аби застосувати ракети малого радіуса дії", – розповів Ігнат.

За словами пілота, він підлетів до другої пари, захопив ракети, побачив, що від них "фонить російським РЕБом, та це їм не надто допомогло".

"Перший пуск — ціль збита, другий — теж", – сказав військовий.

Ігнат зазначив, що збивати повітряні цілі авіаційною гарматою у США пілоти вчилися виключно на тренажерах, проте український пілот зробив це в умовах реальних бойових дій.