На фронте погиб пилот F-16 Павел Иванов – Воздушные силы
12 апреля во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
"Выражаем глубокие соболезнования семье Павла. Он погиб в бою, защищая родную землю от оккупантов", – отметили военные.
Все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала свою работу.
В Воздушных силах отметили, что пилоты F-16 сейчас ежедневно выполняют боевые задания на разных направлениях в "невероятно сложных условиях". Они осуществляют истребительное прикрытие авиационных ударных групп и наносят удары по вражеским объектам.
"Украинские пилоты работают на максимуме человеческих и технических возможностей каждый раз рискуя своей жизнью во время выполнения боевых задач. Павел был одним из них!" – говорится в сообщении.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагическую новость.
"Сегодня в бою на F-16, к сожалению, погиб капитан Павел Иванов. 26 лет парню. Мои соболезнования семье, всем побратимам Павла. Были необходимые доклады военных по этой боевой ситуации. Выясняем все обстоятельства", – сообщил он.
Президент также отметил, что F-16, самолеты МиГ, Mirage и другая боевая авиация выполняют боевые задачи, защищая Украину и поддерживая наземные операции. Воздушные силы вовлечены и в защиту от российских ракет и дронов.
Зеленский пообещал "сильный и меткий" ответ.
- 7 января сообщалось, что украинский пилот F-16 сбил шесть российских ракет за один вылет. Это первый подобный случай.
- 17 марта президент Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему летчику F-16 Алексею Месю.
- 19 марта Воздушные силы опровергли фейк россиян об уничтожении F-16 над Сумской областью.