На фронте погиб пилот F-16 Павел Иванов – Воздушные силы

F-16 (Иллюстративное фото: ЕРА/JAGADEESH NV)

12 апреля во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Выражаем глубокие соболезнования семье Павла. Он погиб в бою, защищая родную землю от оккупантов", – отметили военные.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала свою работу.

В Воздушных силах отметили, что пилоты F-16 сейчас ежедневно выполняют боевые задания на разных направлениях в "невероятно сложных условиях". Они осуществляют истребительное прикрытие авиационных ударных групп и наносят удары по вражеским объектам.

"Украинские пилоты работают на максимуме человеческих и технических возможностей каждый раз рискуя своей жизнью во время выполнения боевых задач. Павел был одним из них!" – говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагическую новость.

"Сегодня в бою на F-16, к сожалению, погиб капитан Павел Иванов. 26 лет парню. Мои соболезнования семье, всем побратимам Павла. Были необходимые доклады военных по этой боевой ситуации. Выясняем все обстоятельства", – сообщил он.

Президент также отметил, что F-16, самолеты МиГ, Mirage и другая боевая авиация выполняют боевые задачи, защищая Украину и поддерживая наземные операции. Воздушные силы вовлечены и в защиту от российских ракет и дронов.

Зеленский пообещал "сильный и меткий" ответ.