Командир подразделения "Ахиллес" о назначении "Мадяра": Новому роду войск – новый подход

По мнению Федоренко, у Бровди есть "один из лучших опытов построения подразделений БпЛА, понимание, осознание, как это работает, куда нужно развивать"

Юрий Федоренко (Фото: Facebook военного)

Новый род войск нуждается в новых подходах, а путь Сил беспилотных систем никто в мире раньше не проходил. Об этом в комментарии LIGA.net заявил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, комментируя назначение Роберта Бровди ("Мадяр") на должность командующего СБС.

По словам Федоренко, путь Сил беспилотных систем никто в мире раньше не проходил, поэтому здесь речь не идет о системных командирах.

"Если бы Бровди назначили командующим Сухопутными войсками, были бы вопросы – это системная история, и к этой системной истории нужно расти в структуре, для того чтобы очень хорошо понимать, как работают детали системы. А если говорить о новом роде войск, таких как беспилотные системы, так этого никто не делал раньше. Нет методички. Мы те, кто впервые проходим этот путь", – сказал он.

По его мнению, у Бровди есть "один из лучших опытов построения подразделений БпЛА, понимание, осознание, как это работает, куда нужно развивать".

"Он достиг должности, которую ему предложил президент. Президент утвердил его благодаря успеху на поле боя. Благодаря низким потерям среди личного состава, благодаря высокой результативности на поле боя в выполнении боевых задач", – заявил Федоренко.

Он убежден, что "Мадяр" сможет масштабировать этот опыт на отдельный род войск и успешно объединить подразделения Линии дронов (в которые входят и "Ахиллес", и "Птицы Мадяра") и Сил беспилотных систем: "Должен быть один ключевой противовес оккупанту. Более того, взаимодействие между Силами беспилотных систем и Линией дронов всегда было на высоком уровне".

3 июня 2025 года президент Владимир Зеленский провел перестановки в военном командовании. Тогда же он назначил "Мадяра" командующим Силами беспилотных систем ВСУ.

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