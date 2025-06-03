Зеленский назначил Мадяра командующим Силами беспилотных систем

Роберт Бровди "Мадьяр" (Фото: facebook.com/Brovdi.Art)

Роберт Бровди, более известный под позывным Мадьяр, назначен командующим Силами беспилотных систем. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, соответствующий указ уже также подписан.

Вадим Сухаревский, занимавший до этого дня должность командующего Силами БС, уволен с должности соответствующим указом и назначен заместителем командующего оперативного командования "Восток".

"Первоочередная задача для него – модернизировать это командование, внедряя новые подходы и изменения", – сказал Зеленский.

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что эти изменения имеют одну цель – усилить военных на фронте и обеспечить их всем необходимым для эффективной борьбы.

Сухаревский сообщил, что 3 июня почти год с момента создания Сил беспилотных чистем. Команду набирали не "по приказу", а "по зову". Он подчеркнул, что гордится тем, что имел честь возглавлять СБС в первый и самый "сложный" год их становления.

Однако на этом этапе его видения дальнейшего развития СБС расходятся с руководством. Поэтому считает "честным и профессиональным решением" завершить свою каденцию в должности командующего.

По его словам, этот период был проведен с пользой.

"Мы сформировали сразу закрепленные на практике принципы, на которых функционирует этот уникальный для мира род сил. В портфолио СБС – собственные инновационные разработки, уникальные и успешные боевые операции, новая модель ответственного рекрутинга", – сообщил он.

Экс-командующий СБС отметил, что продолжит службу как воин и офицер, а как человек – остается преданным идее, которая "больше любой должности".