Угорщина заборонила Мадяру в’їзд до країни. Він відреагував

Сійярто оголосив про заборону на в'їзд командиру військової частини, нібито відповідальної за удар по "Дружбі", але не назвав ім'я

Мадяр (Фото: Telegram-канал командувача СБС)

Стало відомо ім’я українського військового, якому Угорщина заборонила в’їзд до країни та Шенгенської зони за удар по нафтопроводу "Дружба". Йдеться про командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберта Бровді (Мадяр), повідомило медіа 444.hu.

Політичний директор прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаж Орбан заявив журналістам, що заборона стосується саме Бровді.

Мадяр – етнічний угорець, який народився та проживав до великої війни в Ужгороді. Він є засновником підрозділу "Птахи Мадяра", що спеціалізується, зокрема, на застосуванні БпЛА. 3 червня 2025 року він був призначений командувачем СБС.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто написав у соціальній мережі X, що у відповідь на останній український удар по нафтопроводу "Дружба" уряд його країни вирішив заборонити командиру відповідальної військової частини в'їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони. Однак імені військового він не озвучив.

Глава української дипломатії Андрій Сибіга розкритикував це рішення Угорщини.

"Петере, якщо російський трубопровід для тебе важливіший за українських дітей, яких Росія вбила сьогодні вранці, то це моральний занепад. Угорщина знаходиться на неправильному боці історії. Ми вживемо дзеркальних дій", – наголосив глава МЗС.

ДОПОВНЕНО О 15:50. Мадяр різко відреагував на рішення угорської влади.

"Рідкий птах імітує поранення, захищаючи від нападника своє гніздо. Тоді, коли це має сенс. Український птах у момент небезпеки віддає перевагу активним діям на відсіч ворога. Запхайте в дупу, пане "танцюристе на кістках", ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я – українець, і прибуду на Батьківщину мого батька вже після вас. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає", – написав Бровді.

Коментуючи заборону на в’їзд до Шенгенської зони, командувач СБС закликав Угорщину "не брати на себе більше, ніж можете потягнути".

"Що стосується популізму навколо названих загроз суверенітету Угорщини, – продавайте це і далі місцевому люмпену, поки він ще існує", – акцентував Бровді.

Він вважає, що захищаючи нафтопровід "Дружба", Будапешт хвилюється не про суверенітет Угорщини, а захищає "власні брудні кишені, наповнені підсанкційною дешевою сировиною, купуючи котру, ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять назворот ракетами та "шахедами" по мирних містах України".

"Ваші кінцівки – по лікоть в українській крові. І ми те памʼятатимемо. Без претензії на політику. Чисто реакція військовослужбовця, громадянина України, на оприлюднену заяву", – резюмував він.

"Дружба" – один з найбільших і найпотужніших трубопроводів у світі, яким нафта з Росії постачається до Східної й Центральної Європи. 21 серпня українські захисники вразили нафтоперекачувальну станцію окупантів "Унеча" в Брянській області РФ, що втретє за місяць зупинило постачання до Угорщини. Раніше Україна вже вражала "Унечу", а згодом іншу станцію – "Нікольскоє".

Тим часом глави МЗС Угорщини й Словаччини поскаржилися на Україну до Єврокомісії.