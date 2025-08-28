У Орбана подтвердили, что запретили Мадяру въезд в Венгрию за удары по "Дружбе"

Сийярто объявил о запрете на въезд командиру воинской части, якобы ответственной за удар по "Дружбе", но не назвал имя

Мадьяр (Фото: Telegram-канал командующего СБС)

Стало известно имя украинского военного, которому Венгрия запретила въезд в страну и Шенгенскую зону за удар по нефтепроводу "Дружба". Речь идет о командующем Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Роберте Бровди (Мадяр), сообщило медиа 444.hu.

Политический директор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан заявил журналистам, что запрет касается именно Бровди.

Мадяр – этнический венгр, который родился и проживал до большой войны в Ужгороде. Он является основателем подразделения "Птицы Мадяра", специализирующегося, в частности, на применении БпЛА. 3 июня 2025 года он был назначен командующим СБС.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал в социальной сети X, что в ответ на последний украинский удар по нефтепроводу "Дружба" правительство его страны решило запретить командиру ответственной воинской части въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону. Однако имени военного он не озвучил.

Глава украинской дипломатии Андрей Сибига раскритиковал это решение Венгрии.

"Петер, если российский трубопровод для тебя важнее украинских детей, которых Россия убила сегодня утром, то это моральный упадок. Венгрия находится на неправильной стороне истории. Мы примем зеркальные действия", — подчеркнул глава МИД.

"Дружба" – один из крупнейших и мощнейших трубопроводов в мире, по которому нефть из России поставляется в восточную и центральную Европу. 21 августа украинские защитники поразили нефтеперекачивающую станцию оккупантов "Унеча" в Брянской области РФ, что третий раз за месяц остановило поставки в Венгрию. Ранее Украина уже поражала "Унечу", а затем другую станцию – "Никольское".

Тем временем главы МИД Венгрии и Словакии пожаловались на Украину в Еврокомиссию.