Украинский удар полностью остановил нефтепровод "Дружба" – Генштаб

Станция "Никольское" является частью экономической инфраструктуры захватчиков и привлечена к обеспечению оккупационных войск, отметили в командовании

Нефтепровод "Дружба" (Иллюстративное фото: правительство Венгрии)

В результате удара украинских защитников по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в РФ был полностью остановлен трубопровод "Дружба", заявляет Генеральный штаб ВСУ.

Боевую работу по объекту оккупантов в Тамбовской области в ночь на 18 августа провели подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"В результате попадания на объекте вспыхнул пожар. Перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" полностью остановлена", – заявляет командование.

В Генштабе добавляют, что нефтеперекачивающая станция "Никольское" является частью экономической инфраструктуры захватчиков и привлечена к обеспечению оккупационных войск РФ.

"Силы обороны последовательно работают над снижением военно-экономического потенциала рф с целью полного прекращения вооруженной агрессии против Украины. Дальше будет...", – заключают в сообщении.

Пожар на "Никольском" фиксирует и сервис FIRMS компании NASA (красными прямоугольниками):

Скриншот LIGA.net с сайта FIRMS

Расстояние от станции до российско-украинской границы – более 300 километров по прямой: