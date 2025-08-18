Украинский удар полностью остановил нефтепровод "Дружба" – Генштаб
В результате удара украинских защитников по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в РФ был полностью остановлен трубопровод "Дружба", заявляет Генеральный штаб ВСУ.
Боевую работу по объекту оккупантов в Тамбовской области в ночь на 18 августа провели подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
"В результате попадания на объекте вспыхнул пожар. Перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" полностью остановлена", – заявляет командование.
В Генштабе добавляют, что нефтеперекачивающая станция "Никольское" является частью экономической инфраструктуры захватчиков и привлечена к обеспечению оккупационных войск РФ.
"Силы обороны последовательно работают над снижением военно-экономического потенциала рф с целью полного прекращения вооруженной агрессии против Украины. Дальше будет...", – заключают в сообщении.
Пожар на "Никольском" фиксирует и сервис FIRMS компании NASA (красными прямоугольниками):
Расстояние от станции до российско-украинской границы – более 300 километров по прямой:
- Ранее министр иностранных дел Венгрии Сийярто подтвердил остановку российского нефтепровода, идущего в его страну, и пригрозил Украине отключением электроэнергии. В ответ глава украинской дипломатии Сибига призвал Венгрию "посылать жалобы и угрозы своим друзьям в Москве".
