Сибига ответил Сийярто: Можете присылать жалобы и угрозы своим друзьям в Москве

Будапешт обвинил Киев в атаке на нефтепровод, который ведет в Венгрию

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал Венгрию "присылать жалобы и угрозы своим друзьям в Москве". Так глава МИД отреагировал на обвинения венгерского коллеги Петера Сийярто в атаке на нефтепровод.

Сибига напомнил, что именно Россия, а не Украина, начала эту войну и отказывается ее заканчивать.

"Венгрии годами говорят, что Москва – ненадежный партнер. Несмотря на это, Венгрия прилагает все усилия, чтобы сохранить свою зависимость от России. Даже после начала полномасштабной войны. Теперь вы можете присылать свои жалобы и угрозы своим друзьям в Москве", — написал глава МИД.

Утром 18 августа Сийярто обвинил Украину в ударе по нефтепроводу в Венгрию, в результате которого поставки были остановлены.

"Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин проинформировал меня, что эксперты работают над восстановлением трансформаторной станции, необходимой для работы трубопровода, но пока они не могут сказать, когда возобновятся поставки", — добавил министр иностранных дел Венгрии.

Он обвинил Киев и Брюссель в том, что они якобы хотят втянуть Будапешт в войну России против Украины.

"Эти неоднократные украинские атаки на наше энергоснабжение служат той же цели. Позвольте мне четко заявить: это не наша война. Мы не имеем к ней никакого отношения, и пока мы у власти, Венгрия будет оставаться в стороне", — утверждает Сийярто.

Он напомнил украинским политикам: "Электроэнергия из Венгрии играет жизненно важную роль в обеспечении энергией вашей страны".