"Не дать РФ в очередной раз обмануть мир". Зеленский отреагировал на заявление глав ЕС

Владимир Зеленский (Фото: NECATI SAVAS / EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Европа должны вместе выработать такие позиции, которые не дадут Москве снова обмануть мир. Об этом руководитель Украины написал, реагируя на совместное заявление глав стран Европейского Союза в поддержку Киева.

"Благодарен лидерам Европы за четкую поддержку нашей независимости, территориальной целостности и именно такого активного подхода к дипломатии, который может помочь завершить эту войну достойным миром. Действительно, мы все поддерживаем решимость президента Трамп и должны вместе сформировать такие позиции, которые не позволят России в очередной раз обмануть мир", – отметил Зеленский.

Президент напомнил: Украина фиксирует, что российская армия не готовится к прекращению войны – а напротив, оккупанты занимаются перемещениями сил, свидетельствующими о подготовке новых наступательных операций.

"В таких условиях важно, чтобы единству мира ничего не угрожало", – подчеркнул глава государства.

Он акцентировал, что вопросы, которые касаются безопасности Украины и Европы, "обсуждаются всеми нами вместе", и отметил, что любое решение должно "добавлять общим возможностям безопасности".

"И за отказы от прекращения убийств Россия должна отвечать. Пока они продолжают войну и оккупацию, мы все вместе должны продолжать наше давление – давление силы, давление санкций, давление дипломатии. Спасибо всем, кто помогает! Мир благодаря силе", – подытожил руководитель Украины.