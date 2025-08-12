"Не дать РФ в очередной раз обмануть мир". Зеленский отреагировал на заявление глав ЕС
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Европа должны вместе выработать такие позиции, которые не дадут Москве снова обмануть мир. Об этом руководитель Украины написал, реагируя на совместное заявление глав стран Европейского Союза в поддержку Киева.
"Благодарен лидерам Европы за четкую поддержку нашей независимости, территориальной целостности и именно такого активного подхода к дипломатии, который может помочь завершить эту войну достойным миром. Действительно, мы все поддерживаем решимость президента Трамп и должны вместе сформировать такие позиции, которые не позволят России в очередной раз обмануть мир", – отметил Зеленский.
Президент напомнил: Украина фиксирует, что российская армия не готовится к прекращению войны – а напротив, оккупанты занимаются перемещениями сил, свидетельствующими о подготовке новых наступательных операций.
"В таких условиях важно, чтобы единству мира ничего не угрожало", – подчеркнул глава государства.
Он акцентировал, что вопросы, которые касаются безопасности Украины и Европы, "обсуждаются всеми нами вместе", и отметил, что любое решение должно "добавлять общим возможностям безопасности".
"И за отказы от прекращения убийств Россия должна отвечать. Пока они продолжают войну и оккупацию, мы все вместе должны продолжать наше давление – давление силы, давление санкций, давление дипломатии. Спасибо всем, кто помогает! Мир благодаря силе", – подытожил руководитель Украины.
- 12 августа 26 государств-членов ЕС опубликовали совместное заявление в поддержку Украины перед встречей президента США Трампа и диктатора Путина.
- Партнеры отметили, что справедливый и прочный мир "должен уважать международное право, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и запрет на изменение международных границ силой".
- Венгрия стала единственной страной ЕС, которая не поддержала это заявление.
