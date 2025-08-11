Зеленский: Путин не готовится к перемирию и миру, РФ перемещает войска для наступлений
Президент Владимир Зеленский сообщил, что российский диктатор Владимир Путин не готовится к прекращению огня и войны, а вместо этого оккупанты перемещают войска для новых наступлений. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.
"Также сегодня был доклад разведки и военного командования – о том, на что рассчитывает Путин и к чему реально готовится. В частности, это и приготовления военные. Он точно не готовится к прекращению огня и войны. Путин настроен только на то, чтобы подать встречу с Америкой как свою личную победу и дальше продолжать действовать так, как и раньше, давить на Украину так, как и раньше", – рассказал Зеленский.
По его словам, пока нет ни одного признака, что захватчики получили сигналы вести подготовку к послевоенной ситуации.
Президент подчеркнул, что оккупанты наоборот перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции.
"Если кто-то готовится к миру, он этого не делает", – акцентировал глава государства.
- 11 августа президент США Трамп заявил, что благодаря встрече с Путиным он "точно будет знать", можно ли достичь мирного договора в российско-украинской войне.
- Также он сообщил, что планирует призвать диктатора положить конец войне, и выразил надежду, что этот разговор будет конструктивным.
- Трамп заявил, что в рамках переговоров его государство попытается вернуть Украине "некоторые важные территории", оккупированные РФ, упомянув о захваченной береговой линии страны.
