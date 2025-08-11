Зеленский: Путин не готовится к перемирию и миру, РФ перемещает войска для наступлений

Диктатор хочет подать встречу с США как свою личную победу и продолжить давление на Украину, отметил глава государства

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российский диктатор Владимир Путин не готовится к прекращению огня и войны, а вместо этого оккупанты перемещают войска для новых наступлений. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

"Также сегодня был доклад разведки и военного командования – о том, на что рассчитывает Путин и к чему реально готовится. В частности, это и приготовления военные. Он точно не готовится к прекращению огня и войны. Путин настроен только на то, чтобы подать встречу с Америкой как свою личную победу и дальше продолжать действовать так, как и раньше, давить на Украину так, как и раньше", – рассказал Зеленский.

Читайте также Как США берут под контроль глобальную логистику, пока Путин штурмует Покровск

По его словам, пока нет ни одного признака, что захватчики получили сигналы вести подготовку к послевоенной ситуации.

Президент подчеркнул, что оккупанты наоборот перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции.

"Если кто-то готовится к миру, он этого не делает", – акцентировал глава государства.