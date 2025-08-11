Зеленський: Путін не готується до припинення вогню і війни, РФ переміщує війська для наступів
Президент Володимир Зеленський повідомив, що російський диктатор Володимир Путін не готується до припинення вогню та війни, а натомість окупанти переміщують війська для нових наступів. Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.
"Також сьогодні була доповідь розвідки і військового командування – про те, на що розраховує Путін і до чого реально готується. Зокрема, це й приготування воєнні. Він точно не готується до припинення вогню та війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу і далі продовжувати діяти так, як і раніше, тиснути на Україну так, як і раніше", – розповів Зеленський.
За його словами, поки що немає жодної ознаки, що загарбники отримали сигнали вести підготовку до післявоєнної ситуації.
Президент наголосив, що окупанти навпаки переміщують свої війська та сили у такий спосіб, щоб розпочати нові наступальні операції.
"Якщо хтось готується до миру, він цього не робить", – акцентував глава держави.
- 11 серпня президент США Трамп заявив, що завдяки зустрічі з Путіним він "точно знатиме", чи можна досягти мирного договору у російсько-українській війні.
- Також він повідомив, що планує закликати диктатора покласти край війні, й висловив сподівання, що ця розмова буде конструктивною.
- Трамп заявив, що у межах переговорів його держава спробує повернути Україні "деякі важливі території", окуповані РФ, згадавши про захоплену берегову лінію країни.
