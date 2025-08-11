Зеленський: Путін не готується до припинення вогню і війни, РФ переміщує війська для наступів

Диктатор хоче подати зустріч зі США як свою особисту перемогу і продовжити тиск на Україну, зауважив глава держави

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російський диктатор Володимир Путін не готується до припинення вогню та війни, а натомість окупанти переміщують війська для нових наступів. Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.

"Також сьогодні була доповідь розвідки і військового командування – про те, на що розраховує Путін і до чого реально готується. Зокрема, це й приготування воєнні. Він точно не готується до припинення вогню та війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу і далі продовжувати діяти так, як і раніше, тиснути на Україну так, як і раніше", – розповів Зеленський.

Читайте також Як США беруть під контроль глобальну логістику, поки Путін штурмує Покровськ

За його словами, поки що немає жодної ознаки, що загарбники отримали сигнали вести підготовку до післявоєнної ситуації.

Президент наголосив, що окупанти навпаки переміщують свої війська та сили у такий спосіб, щоб розпочати нові наступальні операції.

"Якщо хтось готується до миру, він цього не робить", – акцентував глава держави.