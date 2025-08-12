"Не дозволити РФ вкотре обманути світ". Зеленський відреагував на спільну заяву керівників Європи

Володимир Зеленський (Фото: NECATI SAVAS / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Європа мають разом випрацювати такі позиції, які не дадуть Москві знову обманути світ. Про це керівник України написав, реагуючи на спільну заяву глав країн Європейського Союзу на підтримку Києва.

"Вдячний лідерам Європи за чітку підтримку нашої незалежності, територіальної цілісності та саме такого активного підходу до дипломатії, який може допомогти завершити цю війну достойним миром. Дійсно, ми всі підтримуємо рішучість президента Трампа і маємо разом сформувати такі позиції, які не дозволять Росії вкотре обманути світ", – зауважив Зеленський.

Президент нагадав: Україна фіксує, що російська армія не готується до припинення війни – а навпаки, окупанти займаються переміщеннями сил, що свідчать про підготовку нових наступальних операцій.

"У таких умовах важливо, щоб єдності світу нічого не загрожувало", – наголосив глава держави.

Він акцентував, що питання, які стосуються безпеки України та Європи, "обговорюються всіма нами разом", й зазначив, що будь-яке рішення повинно "додавати спільним безпековим можливостям".

"І за відмови від припинення вбивств Росія має відповідати. Поки вони продовжують війну та окупацію, ми всі разом маємо продовжувати наш тиск – тиск сили, тиск санкцій, тиск дипломатії. Дякую всім, хто допомагає! Мир завдяки силі", – підсумував керівник України.