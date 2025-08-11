Мерц назвав головні теми запланованої на 13 серпня онлайн-зустрічі щодо України

У віртуальній зустрічі, яка відбудеться в середу, візьмуть участь посадовці США, держав Європи та України

Фрідріх Мерц (Фото: Clemens Bilan / EPA)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що скликав на середу, 13 серпня, віртуальні переговори щодо України та майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Про це йдеться в дописі німецького канцлера в соціальній мережі X.

"Запрошую вас на віртуальні переговори в середу щодо ситуації в Україні та запланованої зустрічі президента Трампа з Путіним", – написав Мерц.

За його словами, обговорення будуть зосереджені на варіантах тиску на Росію, можливих мирних переговорах, територіальних претензіях та безпеці.

Канцлер Німеччини акцентував, що "з цією метою ми співпрацюватимемо" з Трампом, віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, а також главами держав та урядів Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, України, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та главою Євроради Антоніу Коштою.