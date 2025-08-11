Зеленський: Зараз настав момент, коли є реальний шанс досягти миру

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Настав момент, коли є реальний шанс досягти миру у війні Росії проти України, вважає президент Володимир Зеленський. Таку думку він висловив під час телефонної розмови зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Зеленський поінформував принца про контакти з партнерами та дипломатичну роботу для закінчення війни.

"Фактично цілодобово триває комунікація з лідерами, ми на постійному зв’язку. Зараз настав момент, коли є реальний шанс досягти миру. Але мир повинен бути чесним і стійким, а безпека – гарантованою. Це важливо не лише для України – для кожної європейської країни", – наголосив президент.

Глава держави зазначив, що вони з Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом однаково бачать небезпеку в будь-яких рішеннях, ухвалених без України та Європи. Він подякував принцу за абсолютно чітку підтримку цієї позиції та за готовність докласти зусиль заради миру.

Сторони домовилися, що команди країн координуватимуть усі необхідні зусилля. Також говорили про спільні проєкти, які дадуть сили обом державам, додав президент.

9 серпня Трамп повідомив, що домовився про зустріч із Путіним на Алясці 15 серпня. Він підтвердив, що США розглядають "обмін територіями" між Україною і Росією в межах цього процесу "на благо обох сторін".

Зеленський заявив, що Україна не даруватиме свою землю окупанту і відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Він не прокоментував свою можливу участь у цій зустрічі.

10 серпня було опубліковано спільну заяву європейських лідерів – вони зауважили, що поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою мирних переговорів.