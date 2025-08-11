США пообіцяли проконсультуватися з Європою перед зустріччю з Путіним – Туск
Сполучені Штати зобов'язалися провести консультації з європейськими партнерами перед зустріччю американського президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним цієї п'ятниці. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає газета The Guardian.

Польський прем’єр сказав, що важливість збереження територіальної цілісності України, "це не лише питання солідарності з нашим сусідом, а й нашої власної безпеки".

Він додав, що має "багато побоювань і багато надій" щодо зустрічі Трампа і Путіна, зазначаючи "тактику непередбачуваності, коли йдеться про різні кроки та дії" американського президента.

Водночас Туск констатував, що деякі частини пропозиції Путіна щодо території виглядають "односторонніми".

