США пообіцяли проконсультуватися з Європою перед зустріччю з Путіним – Туск

Прем'єр Польщі заявив, що має "багато побоювань і багато надій" щодо майбутнього саміту на Алясці

Дональд Туск (Фото: Vincenzo Livieri/EPA)

Сполучені Штати зобов'язалися провести консультації з європейськими партнерами перед зустріччю американського президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним цієї п'ятниці. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає газета The Guardian.

Польський прем’єр сказав, що важливість збереження територіальної цілісності України, "це не лише питання солідарності з нашим сусідом, а й нашої власної безпеки".

Він додав, що має "багато побоювань і багато надій" щодо зустрічі Трампа і Путіна, зазначаючи "тактику непередбачуваності, коли йдеться про різні кроки та дії" американського президента.

Водночас Туск констатував, що деякі частини пропозиції Путіна щодо території виглядають "односторонніми".

9 серпня Трамп повідомив, що домовився про зустріч з Путіним на Алясці 15 серпня. Він підтвердив, що США розглядають "обмін територіями" між Україною і Росією в межах цього процесу "на благо обох сторін".

Рютте заявив, що на зустрічі з Путіним Трамп переконається, чи налаштований той серйозно. Якщо ні, "то на цьому все закінчиться".

Bloomberg писало, що європейські лідери хочуть поговорити з президентом США, перш ніж він зустрінеться з російським диктатором на Алясці.