Європейці хочуть поговорити з Трампом, перш ніж той поїде до Путіна на Аляску – Bloomberg

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Європейські лідери хочуть поговорити з президентом США Дональдом Трампом, перш ніж він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Про це пише Bloomberg, посилаючись на неназваних співрозмовників, обізнаних з питанням.

Розмова відбудеться після "напружених вихідних", коли тривали дипломатичні переговори між американськими, українськими та європейськими посадовцями, зокрема зустріч у Великій Британії за участі віцепрезидента США Джей Ді Венса і міністра закордонних справ Британії Девіда Леммі.

Посли ЄС були проінформовані про переговори 10 серпня, а міністри закордонних справ блоку мають зустрітися віртуально 11 серпня.

За даними Bloomberg, у межах поточних переговорів між американськими та російськими чиновниками Путін вимагає, щоб Україна передала Росії всю свою східну частину Донбасу, а також Крим, який його війська окупували у 2014 році. РФ висуває це як умову для припинення вогню та початку переговорів щодо довгострокового врегулювання.

Водночас Україна та європейські союзники наполягають на припиненні вогню й заморожуванні нинішньої лінії фронту як першого кроку перед переговорами про більш тривале врегулювання. Вони також вважають, що продовження економічного тиску на Москву за допомогою санкцій має стати способом похитнути Путіна.

Трамп погрожував санкціями проти Росії перед "дедлайном", що закінчився 8 серпня, але президент США поки що утримується від прямих дій щодо Кремля, окрім застосування додаткових мит для Індії через купівлю нею російської нафти.