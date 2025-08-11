Европейцы хотят поговорить с Трампом, прежде чем тот поедет к Путину на Аляску – Bloomberg

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Европейские лидеры хотят поговорить с президентом США Дональдом Трампом, прежде чем он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на неназванных собеседников, знакомых с вопросом.

Разговор состоится после "напряженных выходных", когда продолжались дипломатические переговоры между американскими, украинскими и европейскими чиновниками, в частности встречи в Великобритании с участием вице-президента США Джей Ди Венса и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми.

Послы ЕС были проинформированы о переговорах 10 августа, а министры иностранных дел блока должны встретиться виртуально 11 августа.

По данным Bloomberg, в рамках текущих переговоров между американскими и российскими чиновниками Путин требует, чтобы Украина передала России всю свою восточную часть Донбасса, а также Крым, который его войска оккупировали в 2014 году. РФ выдвигает это как условие для прекращения огня и начала переговоров о долгосрочном урегулировании.

В то же время Украина и европейские союзники настаивают на прекращении огня и замораживании нынешней линии фронта как первого шага перед переговорами о более длительном урегулировании. Они также считают, что продолжение экономического давления на Москву с помощью санкций должно стать способом пошатнуть Путина.

Трамп угрожал санкциями против России перед "дедлайном", закончившемся 8 августа, но президент США пока воздерживается от прямых действий в отношении Кремля, кроме применения дополнительных пошлин для Индии из-за покупки российской нефти.