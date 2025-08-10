Рютте: На Аляске Трамп убедится, всерьез ли Путин настроен на мир
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что во время встречи с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп попытается убедиться, всерьез ли настроен российский диктатор на мирный процесс. Об этом чиновник рассказал в интервью американскому телеканалу CBS News.
"Я абсолютно убежден, что в пятницу президент Трамп убедится, настроен ли Путин серьезно, и если нет, то на этом все закончится. Если он настроен серьезно, то с пятницы процесс продолжится. К нему присоединится Украина, присоединятся европейцы", – рассказал генсек, напомнив, что Штаты уже координируют свою позицию с партнерами.
По мнению Рютте, НАТО является объединенным, и Путин "никогда не встанет между нами".
Также чиновник подтвердил, что поставки американского оружия, приобретенного европейцами для Украины по инициативе PURL, продолжатся и после встречи Трампа и Путина, и отметил, что он ожидает объявления новых пакетов поддержки по этой программе "в ближайшие дни и недели".
Насчет того, требует ли Россия все еще, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО, генсек Альянса отметил: "Позвольте заверить вас в следующем: мы все, американцы, европейцы и Украина, единодушны в том, что когда речь идет о геостратегическом положении Украины в будущем, о численности украинских вооруженных сил, о позиции НАТО на восточном фланге в таких странах, как Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Польша, Путин не имеет абсолютно никакого права голоса ни в одном из этих вопросов".
Встреча Трампа и Путина должна состояться 15 августа на Аляске.
- 10 августа было опубликовано совместное заявление европейских лидеров – они отметили, что текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой мирных переговоров.
- Вице-президент США Вэнс заявил, что Штаты учитывают нынешнюю линию фронта в поиске пути к миру. Ранее Трамп заявлял, что его страна рассматривает "обмен территориями" между Украиной и Россией "на благо обеих сторон".
- Зеленский заявил, что во время переговоров Москва пытается "выторговать" лучшие позиции на земле для дальнейших ударов. Впоследствии он отметил, что Украина понимает намерение РФ попытаться обмануть Штаты во время переговоров, и не допустит этого.
Комментарии (0)