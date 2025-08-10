Зеленский: Украина понимает намерение РФ обмануть Америку и не даст этого сделать
Украина понимает намерение РФ попытаться обмануть Соединенные Штаты во время мирных переговоров, и не допустит этого, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
"Конечно, наша команда работает с США – ни дня не останавливаем коммуникацию относительно того, как обеспечить настоящий мир. Мы понимаем намерение россиян попытаться обмануть Америку – мы не допустим этого. Я очень ценю ту решимость, с которой президент Трамп настроен остановить смерти в войне", – заявил глава государства.
Он добавил, что каждый день "много людей отдают свои жизни", но подчеркнул, что "единственной первопричиной этих убийств является желание Путина воевать и манипулировать всеми, с кем он контактирует".
"Мы в Украине хорошо знаем Россию, и именно поэтому в чрезвычайно сложных условиях украинцы выдержали уже более трех лет полномасштабной войны. Мы обязательно защитим государство, защитим свою независимость. Спасибо всем, кто помогает", – отметил президент.
Ранее, днем 10 августа, Зеленский после общения с казахским коллегой после общения с казахским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым заявил, что во время переговоров Россия пытается "выторговать" лучшие позиции на земле для дальнейших ударов.
- 8 августа Трамп заявил, что США рассматривают "обмен территориями" между Украиной и Россией в рамках мирного процесса "на благо обеих сторон".
- На следующий день президент Зеленский отметил, что Украина не будет "дарить землю оккупантам", однако полномасштабную войну нужно заканчивать и сделать это должна именно Россия.
- 10 августа было опубликовано совместное заявление европейских лидеров – они отметили, что текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров по урегулированию войны.
- Вице-президент США Вэнс заявил, что Штаты учитывают текущую линию фронта в поиске мирного урегулирования российско-украинской войны.
