Зеленский: Украина понимает намерение РФ обмануть Америку и не даст этого сделать

Президент отметил, что первопричиной гибели людей является "желание Путина воевать и манипулировать всеми, с кем он контактирует"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина понимает намерение РФ попытаться обмануть Соединенные Штаты во время мирных переговоров, и не допустит этого, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Конечно, наша команда работает с США – ни дня не останавливаем коммуникацию относительно того, как обеспечить настоящий мир. Мы понимаем намерение россиян попытаться обмануть Америку – мы не допустим этого. Я очень ценю ту решимость, с которой президент Трамп настроен остановить смерти в войне", – заявил глава государства.

Он добавил, что каждый день "много людей отдают свои жизни", но подчеркнул, что "единственной первопричиной этих убийств является желание Путина воевать и манипулировать всеми, с кем он контактирует".

"Мы в Украине хорошо знаем Россию, и именно поэтому в чрезвычайно сложных условиях украинцы выдержали уже более трех лет полномасштабной войны. Мы обязательно защитим государство, защитим свою независимость. Спасибо всем, кто помогает", – отметил президент.

Ранее, днем 10 августа, Зеленский после общения с казахским коллегой после общения с казахским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым заявил, что во время переговоров Россия пытается "выторговать" лучшие позиции на земле для дальнейших ударов.