Зеленський: Україна розуміє намір РФ обманути Америку й не дасть цього зробити
Україна розуміє намір РФ спробувати обманути Сполучені Штати під час мирних переговорів, й не допустить цього, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"Звісно, наша команда працює зі США – жодного дня не зупиняємо комунікацію щодо того, як забезпечити справжній мир. Ми розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку – ми не допустимо цього. Я дуже ціную ту рішучість, із якою президент Трамп налаштований зупинити смерті у війні", – заявив глава держави.
Він додав, що кожен день "багато людей віддають свої життя", але наголосив, що "єдиною першопричиною цих убивств є бажання Путіна воювати та маніпулювати всіма, з ким він контактує".
"Ми в Україні добре знаємо Росію, і саме тому в надзвичайно складних умовах українці витримали вже понад три роки повномасштабної війни. Ми обов'язково захистимо державу, захистимо свою незалежність. Дякую всім, хто допомагає", – зазначив президент.
Раніше, вдень 10 серпня, Зеленський після спілкування з казахським колегою Касимом-Жомартом Токаєвим заявив, що під час переговорів Росія намагається "виторгувати" кращі позиції на землі для подальших ударів.
- 8 серпня Трамп заявив, що США розглядають "обмін територіями" між Україною та Росією у межах мирного процесу "на благо обох сторін".
- Наступного дня президент Зеленський зауважив, що Україна не буде "дарувати землю окупантам", однак повномасштабну війну потрібно закінчувати і зробити це має саме Росія.
- 10 серпня було опубліковано спільну заяву європейських лідерів – вони зауважили, що поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів щодо врегулювання війни.
- Віцепрезидент США Венс заявив, що Штати враховують нинішню лінію фронту у пошуку мирного врегулювання російсько-української війни.
Коментарі (0)