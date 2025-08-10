Зеленський: Україна розуміє намір РФ обманути Америку й не дасть цього зробити

Президент зауважив, що першопричиною загибелі людей є "бажання Путіна воювати та маніпулювати всіма, з ким він контактує"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна розуміє намір РФ спробувати обманути Сполучені Штати під час мирних переговорів, й не допустить цього, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Звісно, наша команда працює зі США – жодного дня не зупиняємо комунікацію щодо того, як забезпечити справжній мир. Ми розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку – ми не допустимо цього. Я дуже ціную ту рішучість, із якою президент Трамп налаштований зупинити смерті у війні", – заявив глава держави.

Він додав, що кожен день "багато людей віддають свої життя", але наголосив, що "єдиною першопричиною цих убивств є бажання Путіна воювати та маніпулювати всіма, з ким він контактує".

"Ми в Україні добре знаємо Росію, і саме тому в надзвичайно складних умовах українці витримали вже понад три роки повномасштабної війни. Ми обов'язково захистимо державу, захистимо свою незалежність. Дякую всім, хто допомагає", – зазначив президент.

Раніше, вдень 10 серпня, Зеленський після спілкування з казахським колегою Касимом-Жомартом Токаєвим заявив, що під час переговорів Росія намагається "виторгувати" кращі позиції на землі для подальших ударів.