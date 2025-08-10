Зеленський – Токаєву: Росія намагається "виторгувати" кращі позиції на землі для майбутніх ударів

Касим-Жомарт Токаєв (Фото: EPA)

Під час переговорів Росія намагається "виторгувати" кращі позиції на землі для подальших ударів, розповів президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з казахським колегою Касимом-Жомартом Токаєвим.

Президент подякував за підтримку народу України, її незалежності, суверенітету й територіальної цілісності: "Ми це дуже цінуємо. Дійсно, міжнародне право, фундаментальні принципи Статуту ООН та здорового глузду, а саме – повага до кордонів і територіальної цілісності держав, гідності кожного народу мають взяти гору".

Він відзначив, що вкрай небезпечним для кожного народу буде, якщо "ту чи іншу незалежну державу вважатимуть просто "територією" й намагатимуться поділити".

"Історія не раз демонструвала: якщо така несправедливість допускається проти однієї держави, на ній це не завершується. Саме тому для всіх держав важливо досягти чесного й тривалого миру для України на основі поваги до суверенних прав українського народу", – наголосив Зеленський.

Глава держави поінформував Токаєва про дипломатичну роботу з президентом США Дональдом Трампом і європейськими партнерами та про спільні домовленості: "Напередодні відбулася зустріч безпекових радників, є скоординована позиція Європи: війна має закінчитись якнайшвидше надійним миром".

Водночас, зауважив президент, Москва робить усе, аби затягнути бойові дії, відмовляється від припинення вбивств, попри озвучені крайні терміни, й намагається "виторгувати" кращі позиції на землі для подальших ударів: "Такий деструктив з боку Росії має припинитись".

"Україна готова працювати максимально продуктивно з усіма партнерами заради реального миру. Питання щодо України мають вирішуватись за участі України. Всі партнери це розуміють", – акцентував президент.

Також, додав Зеленський, вони з Токаєвим домовилися "підтримувати звʼязок та працювати над зближенням відносин між нашими країнами та людьми".

Раніше, 8 серпня, президент Казахстану мав розмову з Володимиром Путіним, під час якої російський диктатор поінформував Токаєва про основні підсумки зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.