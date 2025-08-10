Зеленський – Токаєву: Росія намагається "виторгувати" кращі позиції на землі для майбутніх ударів
Під час переговорів Росія намагається "виторгувати" кращі позиції на землі для подальших ударів, розповів президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з казахським колегою Касимом-Жомартом Токаєвим.
Президент подякував за підтримку народу України, її незалежності, суверенітету й територіальної цілісності: "Ми це дуже цінуємо. Дійсно, міжнародне право, фундаментальні принципи Статуту ООН та здорового глузду, а саме – повага до кордонів і територіальної цілісності держав, гідності кожного народу мають взяти гору".
Він відзначив, що вкрай небезпечним для кожного народу буде, якщо "ту чи іншу незалежну державу вважатимуть просто "територією" й намагатимуться поділити".
"Історія не раз демонструвала: якщо така несправедливість допускається проти однієї держави, на ній це не завершується. Саме тому для всіх держав важливо досягти чесного й тривалого миру для України на основі поваги до суверенних прав українського народу", – наголосив Зеленський.
Глава держави поінформував Токаєва про дипломатичну роботу з президентом США Дональдом Трампом і європейськими партнерами та про спільні домовленості: "Напередодні відбулася зустріч безпекових радників, є скоординована позиція Європи: війна має закінчитись якнайшвидше надійним миром".
Водночас, зауважив президент, Москва робить усе, аби затягнути бойові дії, відмовляється від припинення вбивств, попри озвучені крайні терміни, й намагається "виторгувати" кращі позиції на землі для подальших ударів: "Такий деструктив з боку Росії має припинитись".
"Україна готова працювати максимально продуктивно з усіма партнерами заради реального миру. Питання щодо України мають вирішуватись за участі України. Всі партнери це розуміють", – акцентував президент.
Також, додав Зеленський, вони з Токаєвим домовилися "підтримувати звʼязок та працювати над зближенням відносин між нашими країнами та людьми".
Раніше, 8 серпня, президент Казахстану мав розмову з Володимиром Путіним, під час якої російський диктатор поінформував Токаєва про основні підсумки зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.
- Казахстан є партнером Росії у низці міжнародних організацій, зокрема у військово-політичному блоці ОДКБ.
- Перед зустріччю президента США та російського диктатора 15 серпня Зеленський проводить телефонні розмови зі світовими лідерами. Зокрема, впродовж 9 серпня він здійснив низку дзвінків главам країн Європи – політики досягли спільного бачення подальших кроків України та європейських партнерів для припинення війни РФ проти України.
- Вранці 10 серпня було опубліковано спільну заяву європейських лідерів – вони зауважили, що поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів щодо врегулювання війни.
