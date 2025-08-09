Зеленський про зустріч радників з нацбезпеки у Великій Британії: Наші аргументи чують

Президент повідомив про результати перемовин за представників Європи та США

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі радників з національної безпеки України, Сполучених Штатів та європейських країн у Великій Британії українська сторона довела до відома партнерів свою позицію і вона буде врахована. Про це він сказав у вечірньому зверненні.

Зеленський повідомив, що отримав доповідь від керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який представляв Україну на зустрічі.

"Зустріч була конструктивною. Наші сигнали всі передали. Наші аргументи чують. Небезпеки враховують", – сказав він.

Зеленський наголосив, що шлях до миру для України має визначатися спільно із партнерами, і це є принциповою позицією.

"Важливо, щоб спільні підходи, спільне бачення спрацювали на справжній мир. Консолідована позиція. Припинення вогню. Припинення окупації. Припинення війни", – сказав він.

ДОПОВНЕНО о 23: 38. Як повідомив Єрмак, у зустрічі на рівні радників нацбезпеки у Великій Британії також брав участь Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. Україна висунула свої умови.

"Надійний, тривалий мир можливий лише з Україною за столом переговорів, із повагою до нашого суверенітету та без визнання окупації. Припинення вогню – потрібне. Лінія фронту – не кордон", -повідомив Єрмак.

За його словами, партнери висловили Україні всебічну підтримку.

"Партнери підтримують нас не лише словами – допомога триватиме у військовій, фінансовій та санкційній площині, поки агресія не зупиниться", – написав він.

Керівник Офісу президента окремо подякував віцепрезиденту США Джей Ді Венсу за участь у спільних дискусіях, повагу до всіх точок зору та зусилля заради надійного миру.