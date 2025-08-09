Зеленский о встрече советников по нацбезопасности: Наши аргументы услышаны.

Президент сообщил о результатах переговоров с представителями Европы и США

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявил, что на встрече советников по национальной безопасности Украины, Соединенных Штатов и европейских стран в Великобритании украинская сторона донесла до партнеров свою позицию, и она будет учтена. Об этом он сказал в вечернем обращении.

Зеленский сообщил, что получил доклад от главы офиса президента Андрия Ермака, который представлял Украину на встрече.

"Встреча была конструктивной. Все наши сигналы были переданы. Наши аргументы услышаны. Опасности учитываются", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что путь к миру для Украины должен определяться совместно с партнерами, и это принципиальная позиция.

"Важно, чтобы общие подходы, общее видение привели к настоящему миру. Консолидированная позиция. Прекращение огня. Прекращение оккупации. Прекращение войны", – сказал он.

ДОПОЛНЕНО в 23:38. Как сообщил Ермак, на встрече на уровне советников по национальной безопасности в Великобритании также участвовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Украина выдвинула свои условия.

"Надежный, прочный мир возможен только с Украиной за столом переговоров, с уважением к нашему суверенитету и без признания оккупации. Прекращение огня необходимо. Линия фронта – это не граница", – заявил Ермак.

По его словам, партнеры выразили Украине всестороннюю поддержку.

"Партнеры поддерживают нас не только словами – помощь будет продолжаться в военной, финансовой и санкционной плоскости, пока агрессия не прекратится", – написал он.

Руководитель Офиса президента отдельно поблагодарил вице-президента США Джей Ди Венса за участие в совместных дискуссиях, уважение ко всем точкам зрения и усилия ради надежного мира.